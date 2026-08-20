Saigon Co.op chung tay chăm lo cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu

Không chỉ góp sức bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường và phục vụ đời sống người dân, các doanh nghiệp ngày càng mở rộng trách nhiệm cộng đồng bằng nhiều hoạt động thiết thực hướng về biên giới, biển, đảo. Trong dòng chảy ấy, sự chung tay của tập thể cán bộ, người lao động Saigon Co.op góp thêm nguồn lực chăm lo cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu, lan tỏa nghĩa tình từ TPHCM đến các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đại diện Saigon Co.op trao bảng tượng trưng 350 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026 (ẢNH: CHÂU ANH)

Đồng hành chung sức chăm lo tuyến đầu

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM tổ chức, Saigon Co.op tiếp tục đồng hành với các hoạt động chăm lo cán bộ, chiến sĩ và người dân tại khu vực biên giới, biển, đảo.

Trên tinh thần huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ đời sống, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ, tiếp thêm động lực cho những người đang ngày đêm bám biển, bám đảo, năm 2026, Saigon Co.op thực hiện 2 đợt đóng góp hướng về biển, đảo. Ở đợt đầu, đơn vị đóng góp 250 triệu đồng hỗ trợ thực hiện vườn rau tại Trường Sa, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa. Đợt tiếp theo, hưởng ứng chương trình “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc”, đơn vị tiếp tục đóng góp 350 triệu đồng vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM. Nguồn kinh phí trong đợt này được hình thành từ sự chung tay của đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung của Saigon Co.op.

Như vậy, tổng nguồn lực Saigon Co.op đóng góp cho các hoạt động hướng về biển, đảo và tuyến đầu Tổ quốc trong 2 đợt là 600 triệu đồng. Giá trị của những hoạt động này không nằm ở nguồn kinh phí, mà còn ở cách huy động sự tham gia trực tiếp của đội ngũ cán bộ trong doanh nghiệp, qua đó đưa trách nhiệm cộng đồng trở thành một phần trong hoạt động của đơn vị.

Gắn kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng

Hoạt động hướng về biển, đảo cũng nằm trong chuỗi chương trình xã hội mà Saigon Co.op duy trì nhiều năm qua. Xuất phát từ phong trào hợp tác xã của TPHCM, đơn vị xác định hoạt động kinh doanh không tách rời trách nhiệm xã hội. Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức hệ thống phân phối, bảo đảm hàng hóa thiết yếu và tham gia bình ổn thị trường, doanh nghiệp còn phối hợp triển khai các chương trình cứu trợ thiên tai, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những điểm đáng chú ý là mối quan hệ phối hợp lâu dài giữa Saigon Co.op và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân và hỗ trợ cộng đồng. Sự phối hợp này còn được mở rộng sang các hoạt động thúc đẩy tiêu dùng xanh, bảo vệ môi trường và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Từ những chuyến hàng thiết yếu phục vụ người dân, hoạt động cứu trợ khi thiên tai đến những phần đóng góp cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” cho thấy trách nhiệm xã hội đang được nối dài từ các hoạt động thường nhật của doanh nghiệp. Đó cũng là cách một nhà bán lẻ của TPHCM góp phần đưa nguồn lực và nghĩa tình hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển, đảo.

Ngày 15-8 vừa qua, tại Nhà hát Hòa Bình, Saigon Co.op là một trong 102 tập thể được Chủ tịch UBND TPHCM tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia quyên góp, ủng hộ, cứu trợ người dân năm 2025. Bà Lưu Thị Kim Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op, đã đại diện đơn vị nhận bằng khen.

MINH LAN