Người mua online dịch chuyển về hàng chính hãng

Thay vì chỉ tìm mức giá thấp nhất, người tiêu dùng mua sắm trực tuyến đang dành nhiều tiền hơn cho những nơi giúp họ cảm giác yên tâm về hàng hóa, bảo hành và quy trình giao nhận.

Khách mua hàng trực tuyến qua Co.op Online (ẢNH: ANH THY)

Báo cáo thị trường thương mại điện tử 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty khoa học dữ liệu Metric cho thấy, doanh số trên các sàn trực tuyến đạt 291.600 tỷ đồng, tăng 44,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm Shop Mall (hàng chính hãng) dù chỉ chiếm 2,79% gian hàng trên các sàn nhưng lại đóng góp 34,2% tổng doanh số. Sự chuyển dịch này không chỉ diễn ra ở nhóm hàng điện thoại, mỹ phẩm hay thời trang mà còn có nhóm bách hóa, thực phẩm. Trong đó, Vinamilk, Ensure, TH True Milk, Trung Nguyên, Milo... là những thương hiệu có doanh thu cao.

Cùng với sự phát triển của các sàn thương mại điện tử, nhà bán lẻ truyền thống cũng đang đầu tư cho kênh bán trực tuyến riêng, để người mua có thêm lựa chọn mua sắm. Điển hình là Co.op Online của Saigon Co.op. Kênh này kết nối hàng hóa từ Co.opmart, Co.opXtra, Finelife… đồng thời liên thông chương trình thành viên với hệ thống cửa hàng trực tiếp.

Theo Saigon Co.op, 6 tháng đầu năm nay, doanh thu kênh thương mại điện tử tăng 46% so với cùng kỳ, vượt 30% so với kế hoạch. Để thu hút khách trực tuyến, nhà bán lẻ này đang mở rộng danh mục từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, đồ đông lạnh đến hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Đáng chú ý là khách hàng thành viên có thể dùng cùng một tài khoản khi mua tại siêu thị và trên Co.op Online, điểm mua hàng được tích lũy ở cả hai kênh.

GIA PHONG