Tăng cường xử lý tàu cá vi phạm IUU trên vùng biển phía Nam

Tính từ cuối tháng 10, thời điểm ra quân cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 25 tàu cá vi phạm IUU trên vùng biển Tây Nam.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm IUU trên vùng biển Tây Nam

Cụ thể, từ ngày 10-11 đến 13-11, trong quá trình thực hiện cao điểm, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) phát hiện, xử lý 3 tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định về lĩnh vực thủy sản, IUU.

Tàu BP.27.19.01 tiếp cận tàu cá vi phạm

Vào lúc 10 giờ ngày 11-11-2025, tại vùng biển TP Cần Thơ, tổ tuần tra, kiểm soát của Hải đoàn Biên phòng 18 và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 đã kiểm tra 1 phương tiện tàu đánh cá mang số hiệu ST 06666 TS (do ông Nguyễn Tài L. sinh năm 1975, ngụ tại tỉnh An Giang làm thuyền trưởng và 4 thuyền viên).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các lỗi vi phạm như: Không bố trí đủ định biên an toàn tàu cá; thuyền viên không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên; không mang giấy phép khai thác thủy sản.

Lực lượng chức năng kiểm tra trên tàu cá mang số hiệu BT 99713TS

Tiếp tục tuần tra, kiểm soát, vào lúc 12 giờ cùng ngày, cũng tại khu vực biển này, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tàu cá mang số hiệu: BT 94545 TS (do ông Phan Văn D., sinh năm 1979, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp làm thuyền trưởng) và tàu cá mang số hiệu BT 99713 TS (do ông Nguyễn Văn Đ., sinh năm 1983, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long làm thuyền trưởng và 8 thuyền viên).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 tàu trên mắc các lỗi vi phạm: Không bố trí đủ định biên an toàn tàu cá; thuyền viên không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên; không mua bảo hiểm tàu cá theo quy định; không mang theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

Lực lượng chức năng tuyên truyền phòng chống IUU cho ngư dân

Chưa đầy nửa tháng tính từ cuối 10 - thời điểm ra quân tháng cao điểm đến nay, lực lượng chức năng xử lý 25 tàu cá vi phạm IUU trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Hải đoàn Biên phòng 18 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện liên tiếp và xử lý 25 tàu cá vi phạm quy định về lĩnh vực thủy sản, IUU.

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn chú trọng công tác tuyên truyền về phòng chống IUU cho 121 phương tiện tàu cá, 1.056 thuyền viên, phát hơn 1.500 tờ rơi và trao tặng 152 cờ Tổ quốc cho ngư dân hoạt động trên vùng biển Tây Nam.

