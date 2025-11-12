Cà Mau: Xét xử lưu động 2 vụ án liên quan IUU

Các bị cáo tại phiên tòa

Đối với vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, theo cáo trạng, ngày 13-2-2025, Trần Trung Cang (sinh năm 1991, trú tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) điều khiển tàu CM 91987-TS cùng 5 thuyền viên xuất bến từ cửa biển Sông Đốc để sang vùng biển Malaysia nhận hải sản trái phép.

Số lượng hải sản nhận trên 68.520kg, có giá trị hơn 688 triệu đồng. Đến ngày 16-2, khi tàu về đến vùng biển nước ta thì bị lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ cùng tang vật.

Qua xét xử, tòa tuyên Cang 5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Đối với vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, theo cáo trạng, Đinh Công Lý (sinh năm 1988, ngụ xã Sông Đốc), tổ chức, chủ động kêu Tô Hiền Đệ (sinh năm 1972) và Nguyễn Chí Linh (sinh năm 1983, cùng ngụ tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng 2 tàu cá CM-91056-TS và CM-92601-TS để sang nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.

Khi chuẩn bị xong, 2 tàu cá trên xuất bến tại Trạm biên phòng Sông Đốc, không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Ngày 6-4-2025, 2 tàu bị bắt giữ vì hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép trong vùng biển Malaysia.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ, biện pháp liên quan chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), nhằm tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), vì lợi ích chung của người dân, sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và vì lợi ích của quốc gia.

Các bị cáo không những không hành động chung tay chung sức cùng Nhà nước và chính quyền địa phương tháo gỡ "thẻ vàng" mà vì vụ lợi, bất chấp vi phạm pháp luật để khai thác hải sản trái phép.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Công Lý 8 năm tù; Tô Hiền Đệ và Nguyễn Chí Linh cùng bị phạt mỗi người 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

TẤN THÁI