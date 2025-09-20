HĐBA LHQ bác bỏ nghị quyết ngăn tái áp đặt trừng phạt Iran

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 20-9 ( giờ New York) đã bác bỏ nghị quyết nhằm ngăn chặn việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

Nhà máy điện hạt nhân Busher của Iran. Ảnh: IAEA

Theo AP, nghị quyết do Hàn Quốc, Chủ tịch luân phiên của HĐBA LHQ, đệ trình không đạt đủ 9 phiếu thuận để chặn cơ chế “snapback”, tự động khôi phục các lệnh trừng phạt của LHQ theo thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Chỉ có Trung Quốc, Nga, Pakistan và Algeria bỏ phiếu ủng hộ.

Tháng trước, Pháp, Đức và Anh đã kích hoạt cơ chế này, đồng nghĩa khôi phục lệnh cấm vận vũ khí, hạn chế phát triển tên lửa đạn đạo, phong tỏa tài sản, cấm đi lại và ngăn chặn công nghệ hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố việc tái áp đặt trừng phạt là “không có cơ sở pháp lý hay logic,” đồng thời nhắc lại thỏa thuận gần đây với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), do Ai Cập làm trung gian, cho phép thanh sát tất cả cơ sở hạt nhân và báo cáo về toàn bộ vật liệu hạt nhân của Iran.

Cao ủy Đối ngoại Liên minh châu Âu Kaja Kallas cảnh báo “cánh cửa giải pháp ngoại giao đang khép lại rất nhanh”, kêu gọi Tehran hợp tác đầy đủ với IAEA. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cáo buộc châu Âu biến HĐBA thành “công cụ gây áp lực”. Việc tái áp đặt trừng phạt được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Iran và phương Tây, trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo này đang chật vật sau cuộc chiến 12 ngày với Israel và khủng hoảng kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ.

KHÁNH MINH