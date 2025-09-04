IAEA: Iran đã tăng cường kho dự trữ urani lên gần cấp độ vũ khí

Theo một báo cáo mật Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran đã tăng kho dự trữ urani làm giàu lên gần cấp độ vũ khí trước khi Israel tấn công quân sự nước này ngày 13-6.

Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh : AP



Theo IAEA, tính đến ngày 13-6, Iran đã có 440,9kg urani làm giàu lên đến 60%, tăng 32,3kg so với báo cáo gần nhất của IAEA vào tháng 5. Về mặt lý thuyết, khoảng 42kg urani làm giàu 90% là đủ để sản xuất một quả bom nguyên tử.

Báo cáo cũng cho biết Iran và IAEA chưa đạt được thỏa thuận về việc tiếp tục thanh sát các địa điểm bị ảnh hưởng bởi các cuộc ném bom của Israel và Mỹ vào tháng 6. Hiện vẫn chưa rõ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ đã làm gián đoạn chương trình hạt nhân của Iran như thế nào.

Tuy nhiên, hãng tin Euronews dẫn lời Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi cho biết trong báo cáo rằng “các phương thức kỹ thuật để cho phép khôi phục hoàn toàn hoạt động thanh tra của Cơ quan nên được hoàn tất mà không chậm trễ”.

Báo cáo ngày 3-9 của IAEA được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm khi Pháp, Đức và Anh vào ngày 28-8 đã bắt đầu quá trình tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

HẠNH CHI