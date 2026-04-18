HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư Trung tâm Hành chính

Sáng 18-4, tại kỳ họp thứ hai HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm Hành chính TPHCM với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 30.000 tỷ đồng; đồng thời thông qua chủ trương chuyển hình thức đầu tư dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch.

Sáng 18-4, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: VIỆT DŨNG



Sau khi nghe tờ trình của UBND TPHCM, các đại biểu HĐND TPHCM đã thảo luận và thống nhất cao về sự cần thiết triển khai dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm Hành chính TPHCM. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.591 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 46,72ha, đặt tại phường An Khánh, khu vực lõi của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo phương án đề xuất, tổ hợp này bao gồm Trung tâm hành chính - chính trị tập trung, Trung tâm hội nghị biểu diễn, quảng trường trung tâm và hệ thống công viên cảnh quan hồ với cấu trúc không gian đồng bộ, hiện đại.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Việc đầu tư dự án được đặt ra trong bối cảnh TPHCM sau sáp nhập có quy mô dân số gần 14 triệu người, diện tích hơn 6.700km² và 168 đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô bộ máy hành chính theo đó tăng lên, với hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc phân tán tại nhiều trụ sở khác nhau.

Theo UBND TPHCM, thực trạng này gây áp lực lớn về diện tích làm việc, phát sinh chi phí vận hành, ảnh hưởng đến hiệu quả phối hợp liên thông và việc triển khai các mô hình quản trị hiện đại. Nhiều trụ sở hiện hữu được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, thiếu hạ tầng công nghệ, khó đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; trong khi một số công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc cần được bảo tồn.

Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm Hành chính TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo thiết kế sơ bộ, Trung tâm Hành chính TPHCM có tổng diện tích sàn khoảng 272.000m², đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, đồng thời phục vụ từ 1.500 đến 2.000 lượt người dân, doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống hành chính một cửa hiện đại. Trung tâm hội nghị biểu diễn có quy mô khoảng 2.000 chỗ; quảng trường trung tâm cùng hệ thống công viên, mặt nước và cây xanh chiếm trên 60% tổng diện tích dự án, góp phần hình thành không gian sinh thái cho khu vực trung tâm mới.

Đại biểu HĐND TPHCM dự kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo phương án được trình, dự án được chia thành 4 hợp phần gồm: Trung tâm hành chính; Trung tâm hội nghị biểu diễn; hạ tầng kỹ thuật và công viên; quảng trường trung tâm. Dự án dự kiến triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó nhà đầu tư huy động 100% vốn, gồm 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương chuyển hình thức đầu tư dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch. Trước đó, dự án này đã được HĐND TPHCM quyết định chủ trương đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, song chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã trình bày các tờ trình của UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo hồ sơ dự án, công trình có quy mô 1.700 chỗ ngồi, gồm khán phòng lớn 1.200 chỗ và khán phòng nhỏ 500 chỗ; tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 44.595m², bao gồm cả tầng hầm; tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỷ đồng. Dự án tọa lạc tại phường An Khánh, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 đến 2022.

HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương chuyển hình thức đầu tư dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã triển khai thi tuyển, công bố kết quả phương án kiến trúc công trình, đồng thời thực hiện một số công tác chuẩn bị đầu tư. Đến nay, dự án đã giải ngân gần 4 tỷ đồng.

Đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ban hành Nghị quyết 05-NQ/TU, thống nhất chủ trương triển khai Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính và khu công viên cây xanh Hồ trung tâm theo phương thức đối tác công tư, áp dụng loại hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất.

Đại biểu Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch để triển khai dự án, vị trí công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch được hoán đổi từ khu vực đầu cầu Ba Son về vị trí kế cận Trung tâm Chính trị - Hành chính. Đồng thời, khu đất dự kiến xây dựng nhà hát trước đây được chuyển đổi chức năng thành công viên cây xanh, quảng trường; còn công trình Nhà hát - Trung tâm biểu diễn - Hội nghị được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, áp dụng loại hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất.

UBND TPHCM cũng đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm; trong đó điều chỉnh chức năng khu đất xây dựng công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại khu vực đầu cầu Ba Son từ đất văn hóa đô thị sang đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị.

VĂN MINH - THU HƯỜNG