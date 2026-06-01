Hệ sinh thái cấp nước thông minh

SAWACO đang từng bước định hình một mô hình phát triển mới: xây dựng hệ sinh thái công nghệ thông minh phục vụ toàn diện cho quản trị, vận hành và dịch vụ cấp nước đô thị. Việc đầu tư hạ tầng số, dữ liệu tập trung và các nền tảng liên thông giúp nâng cao hiệu quả điều hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Vận hành hệ thống cấp nước TPHCM bằng công nghệ hiện đại tại SAWACO

Vận hành bằng công nghệ thông minh

Là doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực cấp nước đô thị tại TPHCM, SAWACO đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm cung cấp nước sạch phục vụ đời sống người dân, sản xuất, kinh doanh và sự phát triển của đô thị. Quy mô lớn cùng phạm vi phục vụ rộng khắp khiến yêu cầu đối với công tác quản trị và vận hành ngày càng cao.

Nếu trong giai đoạn trước, ứng dụng công nghệ thông tin tại doanh nghiệp còn phân tán thì ngày nay, khi yêu cầu về tốc độ xử lý và tính liên thông ngày càng cao, SAWACO đã từng bước chuyển hướng sang xây dựng hệ sinh thái công nghệ thông minh, kết nối đồng bộ giữa hạ tầng, dữ liệu, điều hành và dịch vụ khách hàng. Đặc biệt, giai đoạn 2025-2026, SAWACO đã triển khai đồng bộ nhiều hợp phần công nghệ quan trọng, hoàn thiện cấu trúc hệ sinh thái. Nổi bật trong đó là Trung tâm Dữ liệu (Data Center), Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước (SWOC), hệ thống chăm sóc khách hàng số, nền tảng dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các giải pháp bảo mật.

Một điểm đáng chú ý là các hợp phần này không tồn tại độc lập mà được thiết kế theo hướng liên thông, hỗ trợ lẫn nhau: hạ tầng công nghệ bảo đảm vận hành ổn định, dữ liệu được tập trung và chuẩn hóa, các kênh dịch vụ khách hàng được khai thác trên nền tảng số để nâng cao chất lượng phục vụ.

Đại diện SAWACO cho biết, hệ sinh thái công nghệ thông minh bước đầu mang lại những hiệu quả rõ rệt. Các hệ thống được vận hành tập trung, ổn định hơn; năng lực quan sát, ra quyết định được cải thiện; dịch vụ khách hàng trở nên thuận tiện, minh bạch hơn. Qua đó, mô hình này đặt nền tảng cho định hướng phát triển cấp nước thông minh dựa trên dữ liệu, phù hợp với xu thế đô thị thông minh và quản trị hiện đại.

Theo đó, mô hình hệ sinh thái công nghệ thông minh có thể được diễn giải theo 4 lớp liên thông, tạo thành vòng liên kết: hạ tầng bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, dữ liệu được tập trung và chuẩn hóa, điều hành được hỗ trợ bằng thông tin trực quan, khách hàng được phục vụ thuận tiện và minh bạch hơn.

Ứng dụng AI vào kho dữ liệu dùng chung

Trong hệ sinh thái công nghệ của SAWACO, Data Center đóng vai trò là nền tảng cốt lõi, “trái tim” của hệ sinh thái. Việc đầu tư Trung tâm Dữ liệu hiện đại không chỉ giúp tập trung các hệ thống công nghệ mà còn nâng cao khả năng giám sát, dự phòng và bảo mật. Thay vì vận hành phân tán, các ứng dụng và dữ liệu quan trọng được đưa về một nền tảng chung, giúp tối ưu tài nguyên và giảm thiểu rủi ro. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để SAWACO triển khai các hệ thống điều hành thông minh, phân tích dữ liệu và mở rộng dịch vụ số trong tương lai.

Cùng với Data Center, Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) là một trong những điểm nhấn trong quá trình chuyển đổi số của SAWACO. Đây là nơi tập trung thông tin vận hành quan trọng, hỗ trợ cảnh báo sớm và cung cấp dữ liệu trực quan cho công tác quản lý. Hiện SWOC tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng, qua đó ngày càng phát huy vai trò kết nối dữ liệu với hoạt động vận hành và quản trị, góp phần nâng cao năng lực điều hành của doanh nghiệp.

Theo đánh giá của SAWACO, nếu Data Center và SWOC là phần “hậu trường” thì dịch vụ khách hàng số chính là “mặt tiền” thể hiện rõ nhất hiệu quả chuyển đổi số tại SAWACO. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng thống nhất đầu số 1900 999 997, đưa ứng dụng CSKH vào vận hành trên toàn hệ thống và mở rộng cổng hóa đơn điện tử. Đồng thời, hệ thống thanh toán lõi (Core Billing) cũng được đưa vào thử nghiệm, hướng tới quản lý tập trung và minh bạch hơn. Những thay đổi này giúp chuẩn hóa trải nghiệm khách hàng, rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu và tăng tính minh bạch trong giao tiếp. Người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn thông qua các kênh số, thay vì phụ thuộc vào phương thức truyền thống.

Đặc biệt, một trong những điểm đáng chú ý trong hệ sinh thái công nghệ của SAWACO là việc hình thành Kho dữ liệu dùng chung (Data Warehouse) và từng bước ứng dụng AI. Việc tập trung và chuẩn hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp xây dựng các bảng điều khiển dữ liệu (dashboard), báo cáo phân tích và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Qua đó, không chỉ số hóa vận hành, SAWACO từng bước khai thác hiệu quả dữ liệu để phục vụ công tác phân tích, báo cáo và điều hành.

Trong số các hợp phần công nghệ, hệ thống thông tin địa lý (GIS) được xem là yếu tố tạo nên sự khác biệt của SAWACO. Không chỉ là công cụ bản đồ, GIS được định hướng trở thành nền tảng dữ liệu hạ tầng cấp nước. Việc chuẩn hóa dữ liệu mạng lưới, đồng bộ thông tin từ các đơn vị và khai thác dữ liệu không gian giúp nâng cao năng lực quản lý và quan sát hệ thống. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiến tới mô hình cấp nước thông minh trong tương lai.

Trên nền tảng đã xây dựng, SAWACO đặt mục tiêu tiếp tục phát triển hệ sinh thái công nghệ trong giai đoạn 2026 2030 theo chiều sâu hơn. Trong đó các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gồm: tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số và nền tảng dùng chung; mở rộng kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống; phát triển ứng dụng công nghệ mới trên nền Data Warehouse, AI, GIS và các dashboard điều hành; tăng cường an toàn thông tin, năng lực bảo mật và khả năng vận hành bền vững.

HUỲNH NHƯ