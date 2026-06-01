SAWACO: Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong lao động, sản xuất, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng hình ảnh người lao động ngành cấp nước thành phố trách nhiệm, nghĩa tình, tận tụy và không ngừng đổi mới.

Nhiều tập thể và cá nhân thuộc Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa được tuyên dương vì có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ngành cấp nước thành phố, biến những điều học tập từ Bác thành hành động cụ thể, thiết thực trong công việc hàng ngày.

Một trong những tập thể tiêu biểu được tuyên dương là Đảng bộ Nhà máy nước Thủ Đức. Đây là đơn vị cung cấp khoảng 1/3 tổng sản lượng nước sạch toàn thành phố và đến nay, đơn vị tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, đạt quy chuẩn chất lượng. Từ năm 2025 đến nay, Đảng ủy Nhà máy nước Thủ Đức đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo nhà máy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, giữ vững vị thế là nguồn cung cấp nước sạch chủ lực của hệ thống.

Theo đó, sản lượng nước của nhà máy đạt hơn 233 triệu m3, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục cho khu vực trọng điểm, đồng thời thực hiện tốt vai trò trung tâm điều tiết, chủ động cân đối, bù đắp sản lượng trong toàn hệ thống khi phát sinh tình huống. Đơn vị đã xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống sinh động thông qua chương trình “SAWACO Tour - Hành trình tìm hiểu lịch sử ngành cấp nước thành phố”. Cùng với đó, tại đơn vị, 100% đảng viên đăng ký thực hiện 7 nhóm tiêu chí đạo đức ngành cấp nước; tinh thần “nói đi đôi với làm”, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được phát huy rõ nét.

Cùng với đơn vị sản xuất, Chi bộ Văn phòng Tổng công ty những năm qua luôn xác định việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị vững mạnh. Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng Tổng công ty triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số theo phương châm “Đoàn kết, năng động, sáng tạo; nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, đảng viên, người lao động”. Nhiều mô hình hiện đại được triển khai hiệu quả như văn phòng số, chữ ký số, phòng họp không giấy, số hóa hồ sơ tài liệu, phần mềm quản lý tài liệu điện tử, quản lý địa chỉ nhà đất…

Trong giai đoạn thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, những đơn vị tiêu biểu ấy tiếp tục là nguồn động lực để đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động SAWACO tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo.

HOÀNG LONG