Trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số và xã hội số, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) triển khai lộ trình chuyển đổi số toàn diện. Đơn vị đang hướng đến mục tiêu chuyển đổi 100% dịch vụ cấp nước sang hình thức trực tuyến trong năm 2026.

Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng SAWACO CSKH cho người dân tại cù lao Mỹ Khánh, xã Cần Giờ, TPHCM

Đầu tư hạ tầng công nghệ

Để thực hiện mục tiêu trên, ngành cấp nước thành phố đang triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Theo kế hoạch, năm 2026, SAWACO tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, vận hành hệ thống quản lý khách hàng hiện đại, ứng dụng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý mạng lưới cấp nước, giám sát vận hành, chăm sóc khách hàng.

Thời gian qua, Tổng công ty hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thông minh, đồng bộ giữa tổng đài chăm sóc khách hàng, ứng dụng di động và các kênh giao dịch trực tuyến. SAWACO và đơn vị cấp Cấp nước trực tuyến cho siêu đô thị nước thành viên tập trung chuyển đổi hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử và xử lý trực tuyến toàn trình, đồng thời chuẩn hóa biểu mẫu điện tử dùng chung trên toàn hệ thống; triển khai ký số, ký điện tử, xác thực điện tử đối với khách hàng. Đây là việc làm thiết thực để từng bước thay thế hồ sơ giấy, bảo đảm khách hàng có thể thực hiện, hoàn tất thủ tục dịch vụ cấp nước trên môi trường trực tuyến. Đặc biệt, SAWACO sẽ công khai quy trình, thành phần hồ sơ, trạng thái xử lý trên các kênh dịch vụ số của Tổng công ty. Cùng với đó, Tổng công ty sẽ nâng cấp hệ thống chăm sóc khách hàng và tổng đài. Sử dụng ứng dụng chatbot, voicebot và các tiện ích AI trong tiếp nhận, tư vấn, phân loại và chuyển xử lý yêu cầu khách hàng.

Ngoài mục tiêu chuyển đổi toàn bộ dịch vụ sang trực tuyến, SAWACO cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2026 như duy trì tỷ lệ 100% hộ dân trong vùng phục vụ được tiếp cận nước sạch, giảm tỷ lệ thất thoát nước dưới 12,8%, đồng thời xây dựng hệ thống cấp nước an toàn, hiện đại và phát triển bền vững. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho ngành cấp nước thành phố, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn trong thời đại số.

Kênh tương tác trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng

SAWACO đã tập trung hoàn thiện hệ thống dịch vụ khách hàng trên nền tảng số, tạo điều kiện để người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp nước như đăng ký lắp đặt mới, đăng ký định mức, thanh toán hóa đơn, tra cứu thông tin sử dụng nước, báo sự cố hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến. Việc số hóa quy trình không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao tính minh bạch và hiệu quả phục vụ.

Hiện nay, người dân có thể thực hiện nhiều giao dịch với ngành cấp nước thông qua ứng dụng SAWACO CSKH. Để bổ sung định mức nước, sang tên đồng hồ nước, khách hàng chỉ cần nhập mã định danh, chụp ảnh CCCD và thực hiện một số thao tác trên ứng dụng mà không cần đến trực tiếp điểm giao dịch. Ứng dụng cũng cho phép khách hàng tra cứu và thanh toán hóa đơn qua MoMo, VNPay, Payoo; theo dõi lịch sử sử dụng nước; báo sự cố, gửi phản ánh, khiếu nại, góp ý và nhận thông tin phản hồi, trạng thái xử lý yêu cầu. Người dùng chỉ cần liên kết mã danh bộ để quản lý các giao dịch liên quan đến dịch vụ cấp nước trên điện thoại.

Tại Cần Giờ, nơi nhiều khu vực còn gặp khó khăn trong đi lại, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đã duy trì kênh tương tác trực tuyến với người dân nhằm hỗ trợ giải quyết yêu cầu về dịch vụ cấp nước. Ông Nguyễn Văn Nhiễu, ở cù lao Mỹ Khánh, cho biết, gần 1 năm nay ông không phải di chuyển hàng chục kilômét để đóng tiền nước mà có thể thực hiện qua ứng dụng SAWACO CSKH. Theo ông Nhiễu, sau khi được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng,việc theo dõi lượng nước tiêu thụ, số tiền phải thanh toán cũng như phản ánh các vấn đề như nước yếu, nước đục, đăng ký bổ sung nhân khẩu trở nên thuận tiện hơn.

Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ Trần Văn Túc cho biết, đến nay, cơ bản 100% người dân trên địa bàn phục vụ của Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đã được sử dụng nước sạch. Đó là kết quả từ sự nỗ lực của ngành cấp nước thành phố, nhất là xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ để nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng. Điểm nổi bật mà Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đạt được là gắn đồng hồ nước thông minh cho nhiều hộ dân ở nơi đi lại khó khăn. Nhờ sự kết nối với hệ thống quản lý tập trung của đơn vị đã giúp công tác phục vụ người dân khu vực vùng ven ngày càng thuận tiện và hiệu quả hơn.

Lãnh đạo SAWACO cho biết, trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số và xã hội số, ngành cấp nước cũng đã và đang thích ứng nhanh với xu hướng công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tối ưu hóa hoạt động quản lý và xây dựng ngành cấp nước hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ cho 14 triệu dân đô thị của TPHCM.

PHƯƠNG THẢO