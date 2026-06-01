Nước và cuộc sống

SAWACO: Cải tiến phương pháp làm việc, xây dựng tập thể chuyên nghiệp

SGGP

Khối thi đua 2, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Các nội dung giao ước thi đua tập trung vào việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh cải tiến phương pháp làm việc, xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp và hiệu quả. Việc ký kết giao ước thể hiện quyết tâm của các đơn vị trong hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng công ty giao trong năm 2026.

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026; quy chế tổ chức và hoạt động của khối; bảng điểm công tác thi đua, khen thưởng cùng nội dung giao ước thi đua năm 2026. Các đại biểu tham dự đã thảo luận, đóng góp ý kiến các nội dung trình bày tại hội nghị, bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị.

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của Khối thi đua 2, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động. Cùng với đó, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua, gắn thi đua với nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

ĐĂNG KHOA

