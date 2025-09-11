Heineken Việt Nam vào tốp 50 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất 2025

Kết quả phản ánh sự tăng trưởng ổn định của Heineken Việt Nam thời gian qua, đồng thời khẳng định vị thế bền vững của SATRA trong hệ sinh thái thương mại, dịch vụ và công nghiệp thực phẩm của TPHCM. Sự hiện diện của Heineken Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp liên kết của SATRA trong việc đóng góp cho nguồn thu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì đà phát triển kinh tế xanh - bền vững của thành phố. Mức nộp ngân sách tối thiểu để vào danh sách của VNTAX 200 là 200 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 danh sách được xây dựng, sau lần đầu tiên được công bố 1 năm trước.