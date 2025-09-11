Chuyển động kinh tế xanh

Heineken Việt Nam vào tốp 50 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất 2025

SGGP

Theo danh sách VNTAX 200 - Tốp 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025 (dựa trên số thực nộp năm 2024) được công bố gần đây, Heineken Việt Nam - đơn vị liên kết thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) tiếp tục góp mặt trong danh sách này.

Sản phẩm tiêu biểu của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam
Sản phẩm tiêu biểu của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam

Kết quả phản ánh sự tăng trưởng ổn định của Heineken Việt Nam thời gian qua, đồng thời khẳng định vị thế bền vững của SATRA trong hệ sinh thái thương mại, dịch vụ và công nghiệp thực phẩm của TPHCM. Sự hiện diện của Heineken Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp liên kết của SATRA trong việc đóng góp cho nguồn thu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì đà phát triển kinh tế xanh - bền vững của thành phố. Mức nộp ngân sách tối thiểu để vào danh sách của VNTAX 200 là 200 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 danh sách được xây dựng, sau lần đầu tiên được công bố 1 năm trước.

MINH CHÂU

Từ khóa

Heineken Việt Nam SATRA VNTAX 200 Đà phát triển Nộp ngân sách Hệ sinh thái Nguồn thu Tỷ đồng Hiện diện An sinh xã hội

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn