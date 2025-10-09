Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch về cải cách thị trường nhà ở, nhằm cắt giảm chi phí, đơn giản hóa quá trình mua nhà và giảm số giao dịch thất bại. Cuộc cải cách này có thể giúp người mua nhà lần đầu tiết kiệm trung bình 710 bảng Anh (957 USD) và cắt giảm thời gian chờ khoảng 4 tuần so với quy trình thông thường tới 5 tháng.

Những cải cách bao gồm yêu cầu công bố thông tin tìm kiếm và khảo sát trước khi một bất động sản được niêm yết, công khai các thông tin về tình trạng ngôi nhà, giá cả cũng như nhiều thay đổi khác. Chính phủ cũng áp dụng những hợp đồng mua bán ràng buộc, giúp giảm 50% số giao dịch đổ vỡ.

Các hợp đồng mang tính ràng buộc cũng có thể được đưa ra để ngăn các bên từ bỏ thỏa thuận vào giai đoạn cuối. Đây là một động thái nhằm giảm một nửa số lượng giao dịch thất bại, vốn đang gây thiệt hại cho nền kinh tế Anh ước tính 1,5 tỷ bảng (2,02 tỷ USD) mỗi năm. Chính phủ đang đề xuất một bộ quy tắc hành nghề bắt buộc mới cho các đại lý bất động sản và người làm thủ tục chuyển nhượng nhà ở.

Thị trường nhà ở của Anh đang chật vật phục hồi sau sự thay đổi thuế trước bạ và tình hình kinh tế bất ổn kéo dài. Anh đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở khi không thể theo kịp nhu cầu của người dân do tình trạng nhập cư tăng cao và tuổi thọ trung bình tăng.

Mức giá “trên trời”, cùng tình trạng thiếu hụt nhà khiến giấc mơ sở hữu nhà của nhiều người trẻ Anh trở nên xa vời. Để giải quyết tình trạng trên, Chính phủ Anh cam kết thực hiện chương trình xây dựng nhà ở lớn nhất từ hậu Thế chiến II và đặt mục tiêu xây dựng thêm 1,5 triệu ngôi nhà mới vào năm 2029, với quy hoạch bài bản, giá hợp lý.

Do đó, những cải cách mới về bất động sản đã nhận được nhiều sự đồng tình từ dư luận và giới chuyên gia bất động sản tại Anh. Hiệp hội Giám định Hoàng gia Anh (RICS) cho rằng đây là một bước tiến để hiện thực hóa giấc mơ an cư của người dân xứ sương mù.

THANH HẰNG