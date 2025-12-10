Sức sống cơ sở

Xã Bàu Bàng (TPHCM), đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

Ngày 10-12, HĐND xã Bàu Bàng (TPHCM) tổ chức đoàn giám sát chuyên đề về công tác chuyển đổi số năm 2025 tại UBND xã và các cơ quan, phòng ban, đơn vị liên quan

Người trồng hoa5444.png
Người trồng hoa5446.png
Quang cảnh buổi làm việc

Theo UBND xã, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác chuyển đổi số tại địa phương tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về chuyển đổi số ngày càng được nâng lên.

Người trồng hoa5805.png
Người trồng hoa5808.png
Đoàn giám sát tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã

Công tác triển khai cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” đi vào hoạt động ổn định, đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nói riêng và công tác kiểm soát TTHC nói chung. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ngày được nâng lên.

Công tác triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh.

Từ ngày 1-7 đến ngày 20-11, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã tiếp nhận 2.547 hồ sơ, gồm 2.507 hồ sơ tuyến, đã giải quyết 2.298 hồ sơ. Số hồ sơ phải thực hiện số hóa 2.564 hồ sơ; số hồ sơ đã số hóa kết quả giải quyết là 2.296 hồ sơ, đạt 89,5%.

Người trồng hoa6342.png
Tại xã Bàu Bàng, cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” đi vào hoạt động ổn định sau khi sắp xếp
Người trồng hoa6958.png
Người dân, doanh nghiệp thuận lợi thực hiện các TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã

Tại buổi giám sát, đồng chí Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu các đơn vị chịu sự giám sát tiếp thu các ý kiến của các thành viên giám sát; đề nghị lãnh đạo UBND xã tiếp tục kiến nghị cấp trên tháo gỡ các khó khăn khách quan trong quá trình thực hiện chuyển đổi số; tiếp tục xây dựng, đào tạo, lựa chọn đội ngũ cán bộ vững chuyên môn, hòa đồng, vui vẻ, có thái độ hòa nhã, tận tình hướng dẫn tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

TÂM TRANG

