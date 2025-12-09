Phường Long Hương tổ chức hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy

Hội thi nhằm cung cấp kiến thức, hướng đến mục tiêu hình thành kỹ năng, thái độ và trách nhiệm cho mỗi cá nhân.

Ngày 9-12, tại hội trường phường Long Hương (TPHCM), diễn ra hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Hội thi thu hút đông đảo học sinh và người dân tham gia

Hội thi do UBND phường Long Hương tổ chức, thu hút 4 đội thi và hàng trăm học sinh, người dân tham gia.

Ngay từ phần giới thiệu, các đội đã tạo ấn tượng mạnh bằng những màn chào sân giàu sáng tạo, kết hợp hoạt cảnh, khẩu hiệu và thông điệp tuyên truyền. Mỗi phần trình bày đều thể hiện rõ quyết tâm của nhà trường và học sinh trong việc chung tay ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường.

Tiểu phẩm "lắng nghe" được đội liên quân phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên thể hiện

Ở thử thách “Rung chuông vàng”, những câu hỏi về tác hại của ma túy, quy định pháp luật, kỹ năng nhận diện và tự bảo vệ bản thân liên tiếp được đưa ra. Không ít học sinh trụ vững đến câu hỏi cuối, cho thấy nhận thức về hiểm họa ma túy đã trở thành kiến thức nền tảng cần thiết của các em.

Phần thi tiểu phẩm được xem là “trái tim” của hội thi. Những tình huống gần gũi với đời sống học đường, gia đình được tái hiện chân thực: sự lắng nghe, chia sẻ; sự tò mò thiếu kiểm soát, những lời rủ rê vô hại ban đầu, cái giá phải trả khi thiếu kỹ năng từ chối...

Không kịch tính hóa bi kịch, các tiểu phẩm chọn cách kể dung dị nhưng đủ sức cảnh tỉnh, nhấn mạnh vai trò của gia đình, thầy cô và bạn bè trong việc phát hiện, ngăn ngừa ma túy từ sớm.

Các đội đã thể hiện xuất sắc nội dung tiểu phẩm

Theo ban tổ chức, hội thi nhằm cung cấp kiến thức, hướng đến mục tiêu hình thành kỹ năng, thái độ và trách nhiệm cho mỗi cá nhân. Thông qua sân chơi này, học sinh được khuyến khích trở thành những “tuyên truyền viên nhỏ tuổi”, mang thông điệp phòng, chống ma túy lan tỏa trong trường học và khu dân cư.

TRÚC GIANG