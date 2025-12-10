Người trồng hoa Tết dè dặt, cắt giảm sản lượng

Bước vào trung tuần tháng 10 âm lịch, nhiều làng hoa Tết phía Đông TPHCM lại tất bật xuống giống. Tuy nhiên, bài học vụ Tết năm ngoái kém thuận lợi, lại thêm lo lắng về kinh tế chưa thật khởi sắc, nên người trồng hoa chủ động cắt giảm diện tích cúc đại đóa, chuyển sang các loại hoa ngắn ngày, giá trị thấp để giảm thiểu rủi ro.

Để có được chậu hoa cúc đại đóa đẹp, người trồng phải trải qua 5 tháng chăm sóc liên tục.

Làng trồng hoa Kim Dinh cắt giảm gần một nửa sản lượng vì lo giá thấp

Làng hoa Kim Dinh hiện là một trong những vùng sản xuất hoa Tết lâu đời phía Đông TPHCM. Nghề trồng hoa đã trở thành nét văn hóa và cũng là sinh kế cho hàng trăm hộ dân. Năm nay, làng hoa Kim Dinh còn khoảng 20 ha hoa kiểng Tết, giảm hơn 3 ha so với mọi năm. Trong đó, cúc đại đóa và pha lê chiếm phần lớn, còn lại là các loại hoa ngắn ngày như mào gà, cẩm chướng, hướng dương, dạ yến thảo, dừa cạn...

Những ngày này, tại làng hoa Kim Dinh, phường Long Hương (TPHCMM), người dân vừa chăm những chậu cúc đại đóa, pha lê đã trồng được gần 3 tháng, vừa xuống giống một loạt các dòng hoa ngắn ngày.

Thông thường cứ đến tháng 8 âm lịch là người dân làng hoa Kim Dinh đã chuẩn bị đất, phân để xuống giống các loại cúc. Tuy nhiên, vụ Tết vừa qua không mấy thuận lợi nên năm nay nhiều hộ khá dè dặt. Bà con đã giảm diện tích và số lượng các loại hoa có giá trị cao, thay vào đó là các dòng ngắn ngày, vừa túi tiền người tiêu dùng để giảm thiểu rủi ro.

Người trồng hoa Tết làng Kim Dinh chăm sóc hoa.

Tại vườn hoa của anh Nguyễn Kim Hải, phường Long Hương, những chậu cúc đại đóa xuống giống gần 3 tháng đang được gia đình anh chăm sóc kỹ lưỡng. Vụ Tết năm nay anh chỉ trồng khoảng 1.200 chậu, giảm gần một nửa so với năm ngoái.

Cũng như nhiều hộ khác, anh Hải đang phải đối mặt với thách thức từ thời tiết. Nhiều cơn mưa trái mùa làm cho việc chăm sóc trở nên khó khăn hơn. Vì mưa nhiều, dư nước, kéo dài thời gian sinh trưởng, hoa có thể bị nở muộn. Do vậy nhà vườn phải áp dụng kỹ thuật và dựa như kinh nghiệm để xử lý, nhất là khâu bón phân, phun thuốc để cây phát triển phù hợp, nở đúng ngày Tết.

Tưới nước cho hoa Tết ở làng hoa Kim Dinh.

Không xa vườn anh Hải là khu vườn của ông Nguyễn Văn Long với khoảng 2.000 chậu cúc đại đóa, giảm hơn một nửa so với năm ngoái. “Năm ngoái giá thấp, khó bán nên giờ tôi chỉ làm vừa sức, hy vọng Tết năm nay thị trường khởi sắc để chúng tôi có nguồn thu sau nửa năm vất vả chăm sóc hoa”, ông Long bày tỏ.

Thương lái đã đến đặt hàng mua hoa về bán trong dịp Tết.

Giống cúc của làng hoa Kim Dinh nổi tiếng nhờ màu sắc rực rỡ, bông to, cánh dày và nở bền. Vào khoảng tháng 10, tháng 11 âm lịch, nhiều thương lái ở trong thành phố cũng như các tỉnh lân cận (Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng...) lại đổ về đây đặt hàng từ rất sớm.

Để có được chậu cúc đại đóa đẹp, người trồng phải trải qua 5 tháng chăm sóc liên tục, từ khâu chọn giống, làm đất, xuống chậu, chiếu sáng, bấm ngọn, cắm cây, chăng lưới cho đến giai đoạn dưỡng hoa nở đúng dịp.

Mỗi vụ hoa, gia đình ông Nguyễn Văn Long đầu tư khoảng trăm triệu đồng cho 1 ha. “Nếu thời tiết thuận lợi, hoa nở đều, bán được giá thì có thể lời vài chục triệu. Nhưng nếu gặp mưa nhiều hay bị sâu bệnh, hoa nở không đúng dịp thì thua lỗ cũng rất nặng nề”, ông Long chia sẻ.

Sự chuyển hướng của làng Phước Trung với những loại hoa vừa túi tiền

Cũng như làng hoa Kim Dinh, bà con nông dân làng hoa Phước Trung, xã Đất Đỏ, TPHCM, đang bận bịu chăm sóc những chậu đại đóa được hơn 3 tháng và tiếp tục xuống giống các loại hoa ngắn ngày. Theo ghi nhận, toàn vùng Phước Trung năm nay có hơn 12,6 ha hoa Tết.

Ông Mạnh Quốc Cường, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Phước Trung, cho biết: Nếu như mọi năm bà con tập trung trồng cúc đại đóa với cỡ chậu to, giá trị lớn, thì năm nay diện tích đã giảm xuống chỉ còn khoảng 2 ha, thay vì hơn 5 ha. Bù lại, bà con tăng diện tích trồng các loại hoa ngắn ngày khác như: đồng tiền, hướng dương, cẩm chướng, dạ yến thảo, dừa cạn…

Bà con làng hoa Phước Trung lại tăng diện tích trồng các loại hoa ngắn ngày

Mặc dù mới xuống giống những loại hoa ngắn ngày, nhưng thương lái đã đến đặt cọc trước, bà con rất phấn khởi. Ông Cường giải thích thêm: “Cúc đại đóa thường bán giá tiền triệu/1 cặp trở lên. Với tình hình kinh tế khó khăn như năm nay, thị trường đang nhắm đến những dòng ngắn ngày, giá trị tuy thấp hơn nhưng khi chưng trong những ngày Tết vẫn đẹp và rực rỡ”.

Hiện tại, ngành nông nghiệp các địa phương khuyến cáo bà con chủ động theo dõi dự báo thời tiết, áp dụng kỹ thuật trồng phù hợp và đầu tư hệ thống thoát nước, chiếu sáng hợp lý để giảm rủi ro. Chính quyền địa phương cũng phối hợp các tổ hợp tác, hội nông dân hỗ trợ thông tin thị trường và kết nối tiêu thụ để bà con yên tâm sản xuất.

THÀNH HUY