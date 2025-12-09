Xem hát bội ở chợ Bình Tây

Vở hát bội "Hiền thần" biểu diễn tại khu vực cổng chợ Bình Tây. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở hát bội Hiền thần kể về danh tướng Nguyễn Cửu Đàm, người đã có công bảo vệ vùng đất Gia Định và tiên phong quy hoạch Sài Gòn. Ông cũng chính là người xây dựng Lũy Bán Bích, tuyến phòng thủ kiên cố, cùng kênh Mã Trường - một công trình thủy lợi quan trọng, nhằm bảo vệ dân chúng, mở rộng sản xuất và góp phần định hình diện mạo đô thị buổi sơ khai.

Lấy bối cảnh thời chúa Nguyễn Phúc Thuần, khoảng những năm 1768 - 1772, tình hình Đàng Trong nhiều bất ổn. Nội bộ triều chính bị quyền thần lộng hành, ngoài biên ải Tây Nam giặc Xiêm đưa quân xâm lược Chân Lạp, rồi đánh thẳng sang Hà Tiên... Trước tình hình cương thổ phương Nam nguy cấp, chúa Nguyễn phong cho Chưởng cơ Nguyễn Cửu Đàm làm Khâm sai thống suất đốc chiến và Cai bạ Trần Phước Thành làm Khâm sai tham tán, giao trọng trách đánh đuổi quân Xiêm, an định cương thổ phương Nam.

Với tài năng quân sự của mình và sự giúp sức đồng lòng của những tướng tài bên cạnh, Nguyễn Cửu Đàm đã vượt qua muôn trùng khó khăn đưa ra những quyết sách táo bạo trong việc điều binh khiển tướng, công thành đánh giặc.

Trong chỉ huy, Khâm sai thống suất đốc chiến Nguyễn Cửu Đàm có nghệ thuật dụng binh theo lối khoan hòa. Từ lòng nhân đức ấy đã xây dựng mối bang giao hòa hảo giữa nước ta và lân bang.

Vở hát bội "Hiền thần" ngợi ca danh tướng Nguyễn Cửu Đàm. Ảnh: THÚY BÌNH

Sau chiến thắng, để đề phòng giặc quay trở lại, Nguyễn Cửu Đàm cho xây dựng Lũy Bán Bích và kênh Mã Trường (Ruột Ngựa), với ba mặt sông và một mặt thành, đưa vị trí Gia Định thành trở nên vững chãi.

Ê kíp thực hiện vở hát bội Hiền thần mong muốn gửi đến khán giả TPHCM những thông tin quý giá về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha ta ngày xưa, cùng ôn lại quá khứ hào hùng, để tự hào về những con người anh hùng của dân tộc đã hy sinh xương máu, bảo vệ và xây dựng non nước ta thời mở cõi, yêu quý hơn cuộc sống độc lập tự do hạnh phúc hôm nay.

Vở có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Linh Phước, nghệ sĩ Hà Trí Nhơn, Thanh Bình, Đông Hồ, Châu Thanh Mộng, Minh Khương, Bảo Châu, Hoàng Hà, Hoàng Duy...

Vở Hiền thần được tổ chức tại khu vực cổng chợ Bình Tây, là một trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật độc đáo, đặc sắc, làm phong phú hoạt động của Phố đêm Chợ Lớn vào dịp cuối năm, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương.

THÚY BÌNH