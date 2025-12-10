Thêm một kênh giữ bình yên phố phường

Chỉ với một cú chạm trên điện thoại, người dân có thể báo tin khẩn đến lực lượng công an gần nhất. Ứng dụng “SOS an ninh, trật tự” đang giúp người dân TPHCM phản ánh sự cố nhanh hơn, để lực lượng chức năng xử lý kịp thời hơn.

Một nút bấm, thông tin đến ngay lực lượng chức năng

Sáng cuối tuần, tại một quán cà phê trong con hẻm nhỏ ở đường Bùi Thiện Ngộ (phường Rạch Dừa, TPHCM) ông Ngô Văn Xuân đang cùng bạn bè trò chuyện rôm rả bên ly cà phê nóng thì được công an khu vực phường đến hướng dẫn cài đặt ứng dụng “SOS an ninh, trật tự”. Chỉ vài phút, ứng dụng đã được cài đặt xong trên điện thoại của ông Xuân.

Giờ đây, chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, ông Xuân đã có thể báo tin nhanh chóng khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện những hành vi vi phạm an ninh, trật tự quanh khu vực mình sinh sống. “Trước đây, khi có việc khẩn cấp, chúng tôi thường gọi điện hoặc lên báo trực tiếp công an phường. Giờ có ứng dụng này, chỉ cần bấm nút SOS là công an đến hỗ trợ ngay, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều”, ông Xuân nói.

Công an TPHCM và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đến từng nhà hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS an ninh trật tự Ảnh: VĂN ANH

Thượng tá Trần Việt Trung, Trưởng Công an phường Rạch Dừa (TPHCM) cho biết, “SOS an ninh trật tự” là kênh liên lạc nhanh chóng và hiệu quả giữa người dân và lực lượng công an trong việc báo các sự cố liên quan đến an ninh trật tự, tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ và các tình huống khẩn cấp khác.

Giờ đây, người dân không chỉ là “đối tượng được bảo vệ” mà đã thật sự trở thành “chủ thể giữ gìn bình yên” cho chính nơi mình sinh sống. Thời gian tới, lực lượng công an và các lực lượng khác sẽ hướng dẫn 100% người dân sở hữu điện thoại thông minh được cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng này.

Đồng thời, nâng cao ý thức cộng đồng về trách nhiệm chung tay bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng một thành phố bình yên và phát triển. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý chỉ sử dụng ứng dụng trong các tình huống khẩn cấp thực sự. Việc báo cáo thông tin sai sự thật hoặc không chính xác có thể gây lãng phí nguồn lực và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Sử dụng dễ dàng

Bình yên của mỗi con phố không phải chỉ được tạo nên bởi những người mặc sắc phục, mà còn bởi hàng triệu người cùng hướng về sự an toàn, nghĩa tình. Bất kể ở đâu, làm gì khi người dân có trách nhiệm trong bảo đảm an ninh trật tự chung thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Khánh (phường Phú Mỹ, TPHCM) chia sẻ, vào giữa tháng 10, khi đang lưu thông trên tuyến đường Tóc Tiên-Hắc Dịch, ông thấy một vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy. Sau đó, ông sử dụng điện thoại chụp hình và gửi lên ứng dụng “SOS an ninh, trật tự”.

Chỉ hơn 5 phút sau, lực lượng công an phường đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp với CSGT điều tra nguyên nhân vụ việc. “Ứng dụng rất dễ sử dụng. Khi xảy ra vụ việc, tôi có thể chụp hình, gửi thông tin để công an xử lý ngay”, ông Khánh nói.

Là 2 địa phương được chọn thực hiện thí điểm mô hình “SOS an ninh, trật tự”, sau gần 2 tháng triển khai, Công an phường Phú Mỹ và Tân Phú đã tiếp nhận 54 tin báo về an ninh trật tự, an toàn giao thông và cháy nổ.

Trong đó, 39 tin đã được xử lý kịp thời. Để mô hình thật sự phát huy hiệu quả, ông Đặng Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) cho biết, Đảng ủy và UBND phường đã chỉ đạo lực lượng công an, bảo vệ dân phố đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng. Nhờ cách làm sâu sát, đến nay, người dân tại 215 tổ dân cư trên địa bàn hầu như đều đã tham gia và sử dụng thành thạo.

Trong khi đó, ở phường Tân Phú, hình ảnh những cán bộ công an đi từng con hẻm, gõ cửa từng nhà hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “SOS an ninh, trật tự” đã trở nên quen thuộc. Sự tận tâm ấy không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ bảo vệ an ninh, mà còn tăng thêm niềm tin, gắn kết giữa lực lượng công an với người dân.

Những tín hiệu SOS đầu tiên đã đem lại kết quả rõ rệt với nhiều vụ việc về an ninh trật tự được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, góp phần nâng cao sự an tâm và gắn kết của người dân với lực lượng công an.

Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chuyển đổi số trong phục vụ nhân dân, đồng thời khẳng định sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân trong giai đoạn mới.

Theo Công an TPHCM, ứng dụng thực hiện chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an TPHCM đã phát triển, triển khai mô hình “SOS an ninh, trật tự” thông qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh. Ứng dụng “SOS an ninh, trật tự” có tính bảo mật cao, giao diện thân thiện, thao tác đơn giản. Khi phát hiện tình huống mất an ninh trật tự, tai nạn giao thông, cháy nổ hay sự cố khẩn cấp, người dân chỉ cần nhấn nút để gửi tin báo kèm mô tả, hình ảnh, video và vị trí GPS chính xác. Thông tin sẽ được chuyển trực tiếp đến lực lượng công an phụ trách khu vực, giúp xử lý nhanh chóng, kịp thời mà không cần phải gọi điện thoại.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG