Hành trình thiện nguyện “Trao áo ấm – Gửi yêu thương”, chia sẻ khó khăn với đồng bào Miền Trung

Công đoàn Bộ máy điều hành (BMĐH) của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro vừa hoàn thành chuyến thiện nguyện “ Trao áo ấm – Gửi yêu thương” tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Trao quà cho những mảnh đời khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi .

Tham gia đoàn thiện nguyện có ông Hoàng Phúc Long, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro; ông Phạm Văn Đoàn, Chủ tịch Công đoàn BMĐH và đại diện các công đoàn bộ phận trực thuộc.

Trao quà cho các em học sinh đang được học tập tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi

Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi, đoàn đã có buổi giao lưu và trao quà cho các em học sinh đang được học tập tại trung tâm là những trẻ khuyết tật, khiếm thính và rối loạn phổ tự kỷ. Tại đây, đoàn đã trao tặng 148 áo ấm , 1 tivi Samsung 50 inch phục vụ công tác giảng dạy.

Trao quà tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Cùng ngày, đoàn tiếp tục đến Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi, nơi đang chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, người tâm thần và người lang thang cơ nhỡ. Đoàn đã thăm hỏi và trao 125 cái mền, 32 áo ấm và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu.

Trao quà các hộ dân xã Xuân Phú - TP. Đà Nẵng, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua

Tại xã Xuân Phú - TP. Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ), địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề với 5.000 căn nhà bị ngập, 2.300 người dân phải di dời trong đợt mưa lũ vừa qua. Đoàn đã trao 70 suất quà cho các hộ khó khăn, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, trị giá 1,2 triệu đồng/phần.

Hành trình 3 ngày ngắn ngủi nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của các đoàn viên Công đoàn BMĐH dành cho đồng bào miền Trung. Đây là sự tiếp nối "truyền thống sẻ chia", một trong những giá trị văn hóa tốt đẹp của người lao động tại Vietsovpetro.

THÀNH HUY