Lê Phương háo hức lần đầu đóng phim cùng Hồng Ánh

Vừa thoát vai “tổng tài” trong Cô đừng hòng thoát khỏi tôi , Lê Phương tiếp tục được giao đảm nhận vai chính trong dự án truyền hình mới.

Lê Phương cùng các diễn viên: Hồng Ánh, Trung Lùn, Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Thùy Anh, Trần Ngọc Vàng, Tuyền Mập, Ngọc Trai vừa tham gia buổi lễ khai máy bộ phim Vì mẹ anh phán chia tay sáng 11-8 tại TPHCM. Tác phẩm do đạo diễn Vũ Ngọc Tuận (phim Mùa hè đẹp nhất) đảm nhận vai trò chỉ đạo.

Ê-kíp đoàn phim Vì mẹ anh phán chia tay tại buổi khai máy sáng 11-8. Ảnh: VieON

Thuộc thể loại tình cảm - lãng mạn, Vì mẹ anh phán chia tay kể về một tổng tài giả liệt để tránh cuộc hôn nhân sắp đặt. Tuy nhiên, anh bất ngờ tái ngộ cô hộ lý từng là oan gia thời đi học.

Từ những va chạm mâu thuẫn, họ dần nhận ra tình yêu và cùng vượt qua định kiến số phận, hiểm nguy để giành lấy hạnh phúc.

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận cho biết, anh chỉ mong mang đến một bộ phim chân thành, giàu cảm xúc, để những bạn trẻ đang yêu lẫn những người đã qua tuổi thanh xuân đều cảm nhận được dư vị tình đầu khi mới yêu.

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận tại buổi khai máy phim. Ảnh: Vi﻿eON

Sau khi gây ấn tượng mạnh mẽ với hình tượng mới trong bộ phim đang lên sóng Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, Lê Phương tiếp tục được nhà sản xuất tin tưởng lựa chọn.

Theo tiết lộ, lần này cô đảm nhận một nhân vật hoàn toàn mới, nhiều màu sắc. Được biết, trước khi khai máy phim mới chỉ vài tiếng, Lê Phương cũng vừa hoàn thành các cảnh quay cuối cùng của Cô đừng hòng thoát khỏi tôi.

Đặc biệt, Lê Phương bày tỏ niềm vui khi lần đầu được hợp tác cùng đàn chị Hồng Ánh. “Thật sự rất háo hức. Tuyến nhân vật của chúng tôi mang đến cảm xúc gắn kết đặc biệt. Tôi rất mong chờ những cảnh quay cùng chị Ánh trên phim”, Lê Phương chia sẻ.

Lê Phương, Hồng Ánh lần đầu hợp tác trong phim. Ảnh: VieON

Là tác phẩm ngôn tình, vai diễn của các diễn viên trẻ trong phim: Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Trần Ngọc Vàng nhận được nhiều chú ý.

Vì mẹ anh phán chia tay dự kiến ra mắt vào cuối năm nay trên nền tảng VieON.

HẢI DUY