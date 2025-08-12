Văn hóa - Giải trí

Tuấn Trần – Phương Anh Đào tái ngộ trong phim Tết “Báu vật trời cho”

Sau thành công của Mai với doanh thu hơn 550 tỷ đồng, cặp đôi Tuấn Trần – Phương Anh Đào sẽ tái hợp trong dự án Báu vật trời cho, ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026.

Sáng 12-8, bộ phim chính thức khai máy với dàn diễn viên: Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát, nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan, La Thành…

Ê-kíp đoàn phim tại buổi cúng khai máy dự án. Ảnh: ĐPCC

Tuấn Trần cho biết đây là “cơ hội đặc biệt” để trở lại với mùa phim Tết và tái ngộ cùng bạn diễn Phương Anh Đào. Anh tin vai diễn mới của cô sẽ khiến khán giả bất ngờ. Phương Anh Đào bày tỏ sự hào hứng nhưng giữ bí mật về nhân vật để khán giả khám phá khi ra rạp.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào tái ngộ sau thành công vang dội của phim Mai. Ảnh: ĐPCC

Dù chưa tiết lộ nhiều về nội dung, song Báu vật trời cho được kỳ vọng sẽ cân bằng giữa những trận cười sảng khoái đặc trưng của mùa tết và chiều sâu nội dung đủ để chạm đến trái tim khán giả nhiều thế hệ.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ, Báu vật trời cho là bộ phim ý nghĩa nhất trong sự nghiệp, mang thông điệp về sự bao dung, thấu cảm và “trái tim trong trẻo” của nhân vật chính, kết hợp hài hước đặc trưng mùa Tết với chiều sâu cảm xúc.

Quách Ngọc Ngoan (bìa phải) tại lễ khai máy dự án. Ảnh: ĐPCC

Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan sau thời gian dài vắng bóng và là lần đầu tiên anh tham gia một phim chiếu tết. “Tôi chưa từng nhận vai hài hước như lần này”, nam diễn viên nói.

Poster đầu tiên được hé lộ với hình ảnh con thuyền lớn hướng mũi về phía người xem, sắc đỏ – vàng – xanh – tím rực rỡ như gói trọn không khí hân hoan ngày xuân.

Poster đầu tiên công bố dự án. Ảnh: ĐPCC

Báu vật trời cho dự kiến khởi chiếu mùng 1 Tết Nguyên đán 2026.

HẢI DUY

Từ khóa

tuấn trần phương anh đào phim tết 2026 báu vật trời cho lê thanh sơn

