Rima Thanh Vy được bạn diễn Thái Lan khen ngợi hết lời

JJ Krissanapoom – nam diễn viên Thái Lan thủ vai chính trong bộ phim hợp tác Việt – Thái dành nhiều lời khen có cánh cho khả năng diễn xuất của Rima Thanh Vy trong lần đầu hợp tác.

Chiều 13-8, bộ phim Cô dâu ma tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và chính thức ra mắt đoàn phim. Nhà sản xuất Hằng Trịnh cùng các diễn viên Rima Thanh Vy, JJ Krissanapoom, Công Dương, Jun Vũ... cùng tham gia giao lưu với giới truyền thông.

Ê-kíp đoàn phim Cô dâu ma tại sự kiện giao lưu

Sự kiện giới thiệu bộ phim Cô dâu ma khiến khán giả bất ngờ khi ê-kíp tái hiện lại nghi thức đám cưới trong phim giữa một cô dâu người Việt và chú rể người Thái. Tại sự kiện, cặp đôi diễn viên chính cũng nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến vai diễn cũng như câu chuyện hậu trường về lần đầu hợp tác.

Nghi thức đám cưới trong phim được tái hiện tại sự kiện

Theo Rima Thanh Vy, trong lần đầu tham gia một bộ phim hợp tác nước ngoài cô có những lo lắng nhất định. Rima tiết lộ, vai diễn trong phim của cô phải nói tiếng Thái khá nhiều, trước mỗi cảnh quay cô đều được các bạn diễn hướng dẫn tận tình.

Bạn diễn Thái Lan hết lời khen ngợi Rima Thanh Vy

Theo tiết lộ của Rima, cảnh cô bị ép buộc phải ăn sâu bọ trong trailer chính thức lại không phải cảnh khiến cô ám ảnh nhất. Phân cảnh quay dưới mưa lớn khi cô nằm dưới hố đất, xung quanh là rất nhiều cô gái đóng vai những hồn ma mới khiến cô sợ đến nghẹt thở.

Khi đó, vì quá sợ, cô hoàn toàn không diễn mà chỉ nằm đó khóc. Nhờ các bạn diễn diễn chung động viên, cô mới hoàn thành cảnh quay này.

Video: JJ Krissanapoom dành nhiều lời khen cho Rima Thanh Vy

Về phần mình, JJ Krissanapoom cho biết, anh khá bất ngờ trước khả năng diễn xuất của Rima Thanh Vy. "Có những cảnh phải có sức khỏe và cảm xúc rất nhiều nhưng Rima vẫn thể hiện rất tốt", JJ Krissanapoom chia sẻ.

Cô dâu ma lấy cảm hứng từ vụ thảm sát của một gia tộc tại Thái Lan. Không chỉ khai thác yếu tố tâm linh rợn người, phim còn đan xen drama gia tộc, mâu thuẫn thế hệ và bi kịch của người phụ nữ bước chân vào thế giới hào môn.

Dàn diễn viên chính của Cô dâu ma tại sự kiện giao lưu

Phim xoay quanh câu chuyện của Yến (Rima Thanh Vy), một cô gái Việt Nam đến Thái Lan để ra mắt gia đình của vị hôn phu giàu có Bank (JJ Krissanapoom). Tại đây, cô bất ngờ chạm trán với một hồn ma cô dâu sau khi thử chiếc váy cưới truyền thống của Thái Lan. Từ đó, những bí mật đen tối của gia đình nhà chồng dần hé lộ.

Nhà sản xuất Hằng Trịnh tự tin bộ phim sẽ có cách kể chuyện mới, cân bằng cả trong câu chuyện cũng như yếu tố văn hóa giữa hai quốc gia.

Video: Rima Thanh Vy chia sẻ về phân cảnh ám ảnh nhất trong phim

Hằng Trịnh cho biết, phim sẽ được công chiếu cùng thời điểm giữa Việt Nam, Úc và New Zealand vào ngày 29-8 tới đây. Ngoài ra, phim cũng đã đạt thỏa thuận phát hành tại Mỹ, Canada, một số quốc gia Đông Nam Á và Nam Mỹ. Riêng tại thị trường Thái Lan, đây đang là thời điểm cạnh tranh khốc liệt nên để ra mắt không dễ dàng. Chị và ê-kíp hy vọng, bộ phim sẽ được ra mắt tại Thái Lan trong năm nay.

Cô dâu ma chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 29-8.

HẢI DUY