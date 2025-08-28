Hình thành cơ chế toàn cầu về quản trị AI

Nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách số, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một loạt nghị quyết, trong đó có văn kiện thành lập Hội đồng Khoa học quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI) và khởi động đối thoại toàn cầu về quản trị AI.

Cầu nối nghiên cứu khoa học và chính sách

Theo Người phát ngôn Tổng Thư ký LHQ - ông Stephan Dujarric, dấu mốc mang tính đột phá này thể hiện cam kết mạnh mẽ của các quốc gia thành viên trong việc hiện thực hóa Hiệp ước Kỹ thuật số toàn cầu được thông qua trong khuôn khổ Hiệp ước vì Tương lai hồi tháng 9-2024. Đối thoại toàn cầu về quản trị AI sẽ là diễn đàn toàn diện dưới sự điều phối của LHQ, tạo không gian cho các quốc gia và bên liên quan cùng thảo luận về những vấn đề cấp thiết liên quan đến AI hiện nay.

Trải nghiệm kính thông minh tại Hội thảo AI quốc tế 2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: XINHUA

Trong khi đó, Hội đồng Khoa học về AI sẽ đóng vai trò như cầu nối giữa nghiên cứu khoa học tiên tiến và chính sách toàn cầu, cung cấp các đánh giá khoa học độc lập và chuyên sâu nhằm giúp cộng đồng quốc tế nhận diện sớm thách thức và ra quyết định quản trị AI một cách sáng suốt.

Hội đồng sẽ ban hành các đánh giá khoa học dựa trên bằng chứng, tổng hợp và phân tích các nghiên cứu hiện có liên quan đến cơ hội, rủi ro và tác động của AI. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ lựa chọn thành viên cho cơ quan gồm 40 người này, với nhiệm kỳ 3 năm.

Hội đồng này sẽ trình bày báo cáo thường niên tại các kỳ họp của Đối thoại toàn cầu về quản trị AI, lần lượt diễn ra vào tháng 7-2026 tại Geneva (Thụy Sĩ) và năm 2027 tại New York (Mỹ).

Khẳng định vai trò của LHQ

Đại sứ Costa Rica Maritza Chan Valverde, người cùng tham gia điều phối các cuộc thảo luận về nghị quyết mới của ĐHĐ LHQ, cho biết: “AI đang phát triển với tốc độ lẫn quy mô ảnh hưởng đến mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với nghị quyết này, LHQ tái khẳng định vai trò trung tâm trong việc bảo đảm AI sẽ phục vụ nhân loại”.

Giới chuyên gia đánh giá, nghị quyết của ĐHĐ LHQ mang tính lịch sử vì vạch ra các cơ chế quản trị sử dụng AI một cách an toàn. Theo UN Press, đại diện Đan Mạch, phát biểu thay mặt Liên minh châu Âu, cho rằng đây là tín hiệu mạnh mẽ gửi tới thế giới rằng LHQ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các thách thức từ công nghệ phát triển và tác động của nó tới xã hội cũng như nhân quyền.

Các cơ chế mới sẽ góp phần tăng cường năng lực của các quốc gia thành viên LHQ về AI thông qua việc chia sẻ kiến thức, hình thành nhận thức chung và kinh nghiệm tập thể, đặc biệt mang lại lợi ích cho các nước đang phát triển. Đồng thời trở thành công cụ hữu ích để tiếp tục thúc đẩy thảo luận về AI tại LHQ.

Hai cơ chế toàn cầu về quản trị AI được ĐHĐ LHQ thông qua trong bối cảnh nền tảng công nghệ này đang có những bước tiến mạnh mẽ. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của hàng loạt công cụ AI, trong đó có ChatGPT, đã khiến thế giới phải bất ngờ. Mặc dù công nghệ AI có tiềm năng trong việc hỗ trợ con người, nhưng nhiều người quan ngại công nghệ này có thể bị lạm dụng.

Hiện nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ và Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng các quy định về quản lý AI. Nghị viện châu Âu đã thông qua đạo luật AI, đưa Liên minh châu Âu tiến gần hơn tới việc có những quy định toàn diện đầu tiên trên thế giới nhằm quản lý AI.

THANH HẰNG