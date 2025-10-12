Hỗ trợ thêm 400 tỷ đồng để Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 12-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các lực lượng triển khai vận chuyển hàng hóa hỗ trợ đồng bào ở Bắc Ninh

Theo đó, hỗ trợ 400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương trên để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 250 tỷ đồng, Cao Bằng 50 tỷ đồng, Lạng Sơn 50 tỷ đồng, Bắc Ninh 50 tỷ đồng.

Trước đó, Thủ tướng đã ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg ngày 8-10, hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh trên để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.

Ngày 2-10, Chính phủ cũng đã hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

LÂM NGUYÊN