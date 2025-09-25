Đoàn đại biểu trí thức TPHCM thăm, tặng quà tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Sáng 25-9, đoàn hành trình về nguồn “Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác”, do đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà đến gia đình chính sách, người dân, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng do bão lũ tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao bảng tượng trưng quà tặng của đội ngũ trí thức thành phố trao tặng xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Việt Long cho biết, nhằm thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn và thể hiện tấm lòng của đội ngũ trí thức thành phố với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, trong chuyến hành trình này, các trí thức tham gia hành trình về nguồn đã đóng góp tấm lòng để trao tặng quà gửi đến các gia đình chính sách, người dân, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng - địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Việt Long trao tặng quà đến gia đình chính sách tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Qua một thời gian vận động, quyên góp, Ban tổ chức chuyến hành trình đã tiếp nhận và chuẩn bị được 50 phần quà với tổng số tiền là 50 triệu đồng. “Chúng tôi đã chuẩn bị những phần quà thiết thực nhằm hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn do bị ảnh hưởng do bão lũ. Mỗi món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng lớn lao của đội ngũ trí thức thành phố mang tên Bác tham gia chuyến Hành trình về nguồn lần đầu tiên này.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với người dân, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Theo đồng chí Luân Chiến Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa An, xã có dân số hơn 20.400 người, dân tộc chính là Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh, có 10/42 xóm đặc biệt khó khăn (chiếm 1/4 tổng số xã trên địa bàn). Xã còn 77 hộ nghèo, 252 hộ cận nghèo. Sự quan tâm, chia sẻ của đội ngũ trí thức thành phố mang tên Bác không chỉ hỗ trợ kịp thời cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để Đảng bộ và nhân dân xã Hòa An tiếp tục nỗ lực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Trước đó, Đoàn cũng đã trao tặng 50 phần quà đến gia đình chính sách, người dân, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do lũ tại xã Nguyễn Huệ (tỉnh Cao Bằng).

THÀNH SƠN