TPHCM trao tặng 23 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trao tặng kinh phí hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra với số tiền 3 tỷ đồng, hỗ trợ xây cầu dân sinh 10 tỷ đồng và hỗ trợ sửa chữa công trình Trường Mầm non Kim Đồng 10 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trao hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng khắc phục thiệt hại do bão lũ. Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kịp thời các địa phương khắc phục thiệt hại do bão lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vừa trao kinh phí hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận ủng hộ của TPHCM.

Cụ thể, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trao tặng kinh phí hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra với số tiền 3 tỷ đồng, hỗ trợ xây cầu dân sinh 10 tỷ đồng và hỗ trợ sửa chữa công trình Trường Mầm non Kim Đồng 10 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao hỗ trợ 10 tỷ đồng sửa chữa công trình Trường Mầm non Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại lễ trao kinh phí hỗ trợ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, thời gian vừa qua, mưa bão, lũ lụt đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành tại miền Bắc và miền Trung. Với tinh thần “tương thân tương ái”, truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, TPHCM luôn hướng về đồng bào các vùng chịu ảnh hưởng bằng tinh thần “Cả nước vì miền Trung – miền Bắc thân yêu”. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, TPHCM hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, đúng nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương; đảm bảo việc hỗ trợ kịp thời, đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trao hỗ trợ 10 tỷ đồng xây dựng cầu dân sinh tỉnh Cao Bằng. Ảnh: QUANG PHÚC

TPHCM cũng đã hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế 20 tỷ đồng, TP Đà Nẵng 15 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 5 tỷ đồng. Đây là kinh phí hỗ trợ bước đầu để các địa phương trang bị phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, giúp người dân không bị đói rét và sớm vượt qua khó khăn.

Thời gian qua, TPHCM đã tổ chức rất nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra với tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất và hỗ trợ cao nhất trong điều kiện của thành phố. Ngoài hỗ trợ kinh phí, TPHCM còn tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người dân.

Song song với việc hỗ trợ các địa phương và đồng bào vùng bão lũ, TPHCM đặc biệt quan tâm đến người dân trong thành phố chịu ảnh hưởng bởi dông, lốc, triều cường và mưa lớn gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu. Thành phố luôn chủ động cử các đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống...

LÂM NGUYÊN