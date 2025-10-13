Xã hội

Xuất cấp khẩn gạo dự trữ để hỗ trợ người dân 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn

SGGPO

Sáng 13-10, Bộ Tài chính thông tin, Cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất cấp khẩn gạo dự trữ quốc gia và vật tư, thiết bị để hỗ trợ người dân 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn do bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Cụ thể, Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) hàng dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Cao Bằng để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, gồm: 100 tấn gạo, 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5m2, 400 chiếc phao áo cứu sinh, 300 chiếc phao tròn cứu sinh, 50 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 4 bộ máy phát điện các loại, 3 bộ thiết bị khoan cắt, 66 bộ máy bơm nước chữa cháy và 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

vo-dap-thuy-dien-lang-son-17598243362921391516514.jpg
Mưa lũ đã làm vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn. Ảnh: VGP

Cục Dự trữ Nhà nước cũng quyết định xuất cấp khẩn 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia (không thu tiền) để hỗ trợ người dân tỉnh Lạng Sơn khắc phục khó khăn, ổn định đời sống sau mưa lũ.

UBND 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn có trách nhiệm tiếp nhận, phân bổ, cấp phát đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo công khai, minh bạch; đồng thời quản lý, sử dụng và báo cáo kết quả hỗ trợ theo quy định.

LƯU THỦY

