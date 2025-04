Hoa hậu H’Hen Niê, Khánh Vân rực rỡ trong show thời trang Đỗ Mạnh Cường

NTK Đỗ Mạnh Cường và show diễn thời trang Xuân Hè 2025

Mở màn chương trình, Hoa hậu Khánh Vân xuất hiện ấn tượng trong thiết kế bất đối xứng cá tính. Kết thúc show, Hoa hậu H’Hen Niê tỏa sáng với bộ trang phục phom rộng tối giản, nhấn nhá hoa 3D tinh tế.

Bộ sưu tập lần này tập trung khai thác các chất liệu nhẹ, phù hợp mùa hè như linen, ren… Các thiết kế đa dạng phong cách từ nữ tính, dịu dàng đến phóng khoáng, gợi cảm. Điểm nhấn nổi bật là kỹ thuật dựng phom bất đối xứng, xếp ly, xử lý hoa 3D tinh xảo.

Trang phục có phom dáng thanh lịch với những chiếc váy dài quá gối, hoặc năng động, trẻ trung khi phối crop top với chân váy. Đỗ Mạnh Cường còn tạo điểm nhấn bằng cách phối crop top bên ngoài áo cổ điển tay ngắn, mang lại vẻ độc đáo.

Toàn bộ bộ sưu tập sử dụng bảng màu đơn sắc gồm: nâu, be, xanh đen, trắng, hồng, nâu cam... Trong đó, màu be và nâu chiếm ưu thế. Anh cũng gợi ý kết hợp trang phục linen với phụ kiện thủ công như mây, tre, giày cói nhằm tăng tính ứng dụng cho mùa hè.

Ngoài hai Hoa hậu Khánh Vân và H’Hen Niê, show còn có sự góp mặt của các người mẫu, nghệ sĩ nổi tiếng: bé Nhím (Đỗ Phạm Hoàng Phúc), Lynda (Đỗ Phạm Linh Đan), MyMy (Đỗ Phạm Hà My) – các con nuôi của Đỗ Mạnh Cường; hai nam diễn viên phim "Nụ hôn bạc tỷ"; Ma Ran Đô và Lê Xuân Tiền; cùng nhiều người mẫu như Kim Dung (quán quân VietNam’s Next Top Model), Huỳnh Tú Anh (quán quân The Face Vietnam), á hậu Quỳnh Anh, người đẹp Ngô Bảo Ngọc, Trần Quyên…

>> Ngắm các thiết kế trong BST thời trang Xuân Hè 2025:

Hoa hậu Khánh Vân

Hoa hậu H’Hen Niê

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh

Các người mẫu trình diễn ấn tượng

TIỂU TÂN