Hoa hậu Hương Giang, Chi Pu nói gì khi tham gia “Hàng xóm mới - Hello neighbors!”?

Hòa cùng bức tranh sôi động về các chương trình trải nghiệm đời thường, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, show truyền hình thực tế Việt Nam chào đón một “làn gió mới” mang tên “Hàng xóm mới - Hello neighbors!”.

"Hàng xóm mới - Hello neighbors! là chương trình thực tế đầu tiên có 3 nhà sản xuất gồm Hương Giang Entertainment, C Global và Ninh Dương Story, nhằm mang đến cho khán giả một hành trình mới mẻ, quy mô và đầy sáng tạo", thông tin được công bố ở họp báo diễn ra tối 9-10, tại TPHCM.

Các nghệ sĩ tham gia show "Hàng xóm mới - Hello neighbors!" ra mắt khán giả

Show là nơi các nghệ sĩ “dọn về sống chung” với người dân làng quê yên bình, kết nối với người dân xung quanh nơi họ chuyển về để làm hàng xóm, qua đó giới thiệu cảnh đẹp của làng quê Việt Nam, văn hóa và con người nơi đó.

Hàng xóm mới - Hello neighbors! hứa hẹn không chỉ là một chương trình giải trí, mà còn là cầu nối văn hóa - nơi giá trị truyền thống, tình làng nghĩa xóm và sự chân thành được khơi dậy trong nhịp sống hiện đại.

Tại buổi họp báo, đại diện nhà sản xuất - Hoa hậu Hương Giang bày tỏ, bản thân không quá áp lực về việc bị so sánh với một chương trình khác. Cô mong muốn có được trải nghiệm cá nhân và làm nổi bật văn hóa “tình làng nghĩa xóm” ở hầu hết các vùng miền, đồng thời hy vọng có nhiều chương trình với nội dung tương tự để góp phần lan tỏa rộng rãi hơn nữa bản sắc, văn hóa, những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam, ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Hoa hậu Hương Giang

Trong khi đó, ca sĩ - diễn viên Chi Pu xúc động bày tỏ về cách người Việt Nam làm cùng nhau, năm nay, nữ nghệ sĩ tập trung cho các hoạt động tại Việt Nam nhiều hơn nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế sâu rộng hơn nữa.

Chi Pu chia sẻ đã nhận lời ngay khi được mời tham gia vì ý nghĩa mà chương trình mang lại. Cô mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh con người Việt Nam hiếu khách, thân thiện và tài năng

Chương trình có 12 tập, dàn cast chính trong show có Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ - diễn viên Chi Pu, Nam vương Tuấn Ngọc, nhà sáng tạo nội dung An Trương, Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương và Khuyến Dương, sẽ chính thức lên sóng vào 20 giờ, ngày 10-10 trên kênh Youtube Hương Giang Entertainment và Hàng xóm mới - Hello neighbors!.

Đông đảo khán giả đến ủng hộ "Hàng xóm mới - Hello neighbors!" ra mắt

THU HƯƠNG