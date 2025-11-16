Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Kiều Duy mang trang phục dân tộc “Cửu Long Ẩn Vân” đến Hoa hậu Quốc tế 2025

Ngày 16-11, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy hoàn thành phần thi National Costume (Trang phục dân tộc) thuộc khuôn khổ Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2025.

Ảnh chụp Màn hình 2025-11-16 lúc 19.15.12.png
Hoa hậu Kiều Duy trong trang phục dân tộc “Cửu Long Ẩn Vân”

Tại phần thi này, Hoa hậu Kiều Duy trình diễn bộ trang phục văn hóa dân tộc mang tên “Cửu Long Ẩn Vân”. Đây là thiết kế của tác giả Nguyễn Song Huy thuộc nhóm NTK Văn Thành Công - Vũ Việt Hà, từng đạt giải nhất "Trang phục văn hóa dân tộc - Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024".

“Cửu Long Ẩn Vân” được lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, sáng tác dưới triều vua Khải Định. Hình ảnh 9 con rồng hiện lên sinh động qua nhiều góc nhìn, vừa huyền bí vừa mạnh mẽ.

Ảnh chụp Màn hình 2025-11-16 lúc 19.15.26.png
Trang phục “Cửu Long Ẩn Vân”

Trước khi bước vào phần thi, Hoa hậu Kiều Duy chia sẻ, dù đã nhiều lần tập luyện và từng trình diễn vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Đáng chú ý, trang phục đã gặp sự cố trước khi trình diễn do chiếc vòng cổ bị gãy trong quá trình vận chuyển.

Video cận cảnh trang phục “Cửu Long Ẩn Vân”

Bên cạnh các phần thi, Hoa hậu Kiều Duy và dàn thí sinh còn tham gia các chuyến tham quan, trải nghiệm tại nhiều địa điểm nổi bật của Nhật Bản.

Các thí sinh đã thăm cầu Saruhashi, nhà máy sản xuất rượu sake nổi tiếng, Làng Nghiên cứu và phát triển hệ thống năng lượng thế hệ tiếp theo Yamanashi, núi Phú Sĩ, đền thờ Kitaguchi Hongu Fuji Sengen…

Ảnh chụp Màn hình 2025-11-16 lúc 19.16.47.png
Ảnh chụp Màn hình 2025-11-16 lúc 19.14.54.png
Các thí sinh tham gia nhiều địa danh nổi tiếng tại Nhật Bản

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 dự kiến kéo dài hơn 2 tuần, từ ngày 12-11 đến 27-11. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 27-11.

TIỂU TÂN

