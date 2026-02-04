Hoàn thành quảng trường Tam Thắng với sức chứa khoảng 80.000 người

Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TPHCM) có diện tích 35.000m 2 với sức chứa khoảng 80.000 người vừa hoàn thành, kịp đưa vào khai thác, vận hành trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tính đến ngày 4-2 toàn bộ các hạng mục của dự án quảng trường Tam Thắng đã hoàn thành sau hơn 4 tháng thi công. Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt gần 95 tỷ đồng.

Toàn bộ quảng trường Tam Thắng có diện tích 35.000m2 với sức chứa lên đến 80.000 người.

Theo đó, quảng trường có tổng diện tích 35.000 m2, trong đó có 21.000 m2 được tiếp nhận và chuyển đổi từ đất Quốc phòng. Riêng khu vực tháp Tam Thắng có diện tích 13.000m2. Xung quanh còn có nhà nghỉ chân; bãi đậu xe; vỉa hè; cây xanh; đường nội bộ. Toàn bộ mặt đường Thùy Vân và Lê Hồng Phong trong phạm vi ranh dự án cũng được chuyển đổi kết cấu áo đường mềm thành áo đường cứng, lát đá granite.

Khi tổ chức sự kiện phần diện tích lòng đường này sẽ được đóng lại, tạo thành khuôn viên rộng lớn cho quảng trường. Ảnh: QUANG VŨ

Quảng trường tọa lạc ngay vị trí “vàng” khu vực Bãi Sau, kết nối trực diện với tháp Tam Thắng tạo nên một không gian rộng lớn, sang trọng, đẳng cấp với sức chứa lên đến 80.000 người, đủ để tổ chức các sự kiện chính trị - văn hóa - thể thao - du lịch lớn của khu vực phía Đông nói riêng và TPHCM nói chung.

Quảng trường nhìn về phía tháp Tam Thắng. Ảnh: QUANG VŨ

Riêng tháp Tam Thắng là điểm nhấn của quảng trường, một công trình được kiến tạo để trở thành biểu tượng, thành dấu ấn nhận diện mới của Vũng Tàu. Tháp gồm 143 trụ, với chiều cao từ 4,55m-34,25m, được sắp xếp theo cốt cao độ tăng dần hướng về phía biển. Hình dáng tổng thể của tháp Tam Thắng được lấy cảm hứng từ hình ảnh ba đầu mũi thuyền mạnh mẽ, vươn cao giữa không gian rộng lớn, tái hiện câu chuyện lịch sử về ba ngôi làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam.

Quảng trường Tam Thắng trước khi hoàn thành đã từng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch lớn. Ảnh: QUANG VŨ

Quảng trường Tam Thắng còn tích hợp sân khấu nhạc nước 5.800m², cùng sân khấu chia bậc cấp là nơi sẽ diễn ra các sự kiện và lễ hội quy mô lớn tại Vũng Tàu. Các đài phun nước cạn được bố trí ở khu vực mặt đường với diện tích khoảng 665m² cũng tạo nên một không gian sống động và đầy màu sắc.

QUANG VŨ