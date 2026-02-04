Phường Gia Định: Hơn 1,5 tỷ đồng ủng hộ người nghèo và Quỹ Vì biển đảo quê hương

Ngày 4-2, UBND phường Gia Định (TPHCM) tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo ; Quỹ V ì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc . Tổng số tiền được các doanh nghiệp, đơn vị ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng.

Tại lễ phát động, chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, mạnh thường quân… Trong đó, số tiền ủng hộ Quỹ Vì người nghèo nhận được là 1,484 tỷ đồng; Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc tiếp nhận ủng hộ 110 triệu đồng.

Những phần quà nghĩa tình được ban tổ chức trao đến người khuyết tật. Video: MINH HẢI

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 130 phần quà cho các hộ khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn; tặng 60 phần quà cho khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn; trao kinh phí hỗ trợ đến gia đình quân nhân bị hỏa hoạn.

Lễ phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc của phường Gia Định. Ảnh: MINH HẢI

Đại diện ban tổ chức cho biết, lễ phát động là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác chăm lo an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ kịp thời các đối tượng yếu thế, hộ cận nghèo; đồng thời bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Doanh nghiệp tham gia ủng hộ chương trình. Ảnh: MINH HẢI

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Gia Định. Ảnh: MINH HẢI

MINH HẢI