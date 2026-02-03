Doanh thu du lịch phường Vũng Tàu đạt 617 tỷ đồng trong tháng đầu năm

Sức sống cơ sở

Chiều 3-2, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2-2026.

Trong tháng 1-2026, hoạt động kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực ngay từ đầu năm.

Tổng doanh thu các ngành kinh tế chủ yếu đạt mức khá, trong đó doanh thu ngành du lịch đạt 617 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.249 tỷ đồng; doanh thu các dịch vụ khác đạt 585 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh tế đều đạt từ 8,3 - 8,5% kế hoạch năm. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn 81,2%.

IMG_6425.JPG
Lễ hội ẩm thực Tết dương lịch được tổ chức tại Công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch sôi nổi đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo điểm nhấn tích cực cho hình ảnh địa phương.

Trong tháng 2-2026, phường đề ra 24 nhiệm vụ với giải pháp trọng tâm.

du lich - team building bai sau.jpg
Khách du lịch tham gia team building tại khu vực biển Bãi Sau. Ảnh: Q.V

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu đề nghị các phòng, đơn vị tập trung trang trí tết; quản lý tốt các cơ sở kinh doanh lưu trú, ăn uống, dịch vụ, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng chặt chém làm ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch địa phương; tập trung lập lại lòng đường, vỉa hè; kiên quyết xử lý rác tại các bãi tắm, công viên công cộng; tăng cường các lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách vui chơi, tắm biển. Đồng thời, tổ chức chăm lo tết chu đáo cho người dân, người có công; nâng cao chỉ số cải cách hành chính; tuyên truyền và triển khai tốt các công việc về bầu cử; công tác tuyển quân…

QUANG VŨ

