Xã Hưng Long giải ngân hơn 2,3 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân

Chiều 3-2, Hội Nông dân xã Hưng Long (TPHCM) tổ chức Lễ trao vốn Quỹ hỗ trợ nông dân TPHCM cho hội viên nông dân trên địa bàn, nhằm tiếp sức bà con mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập, hướng tới phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Mảng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, Giám đốc Quỹ hỗ trợ nông dân TPHCM; Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Long; Nguyễn Văn Nhạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã; cùng 28 hộ nông dân được xét duyệt vay vốn.

Trong đợt này, Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM đã giải ngân tổng số tiền 2 tỷ 350 triệu đồng cho 28 hộ vay, tập trung vào 4 dự án sản xuất thuộc các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Mảng nhấn mạnh vai trò của Quỹ Hỗ trợ nông dân trong việc thúc đẩy kinh tế hộ, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân xã tiếp tục rà soát, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất bền vững.

Việc giải ngân kịp thời nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp nông dân xã Hưng Long có thêm điều kiện tái đầu tư sản xuất, mà còn tạo động lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước tiếp cận nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp số.

THIÊN BÌNH