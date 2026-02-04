Phường Xuân Hòa ưu tiên đầu tư cho ngành giáo dục

Với chủ đề “Lắng nghe và trao đổi” , UBND phường Xuân Hoà đã có buổi gặp gỡ với cấp ủy, ban giám hiệu các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trong buổi sáng ngày 4-2.

Hội nghị gặp gỡ cấp ủy, BGH các trường công lập tại phường Xuân Hòa. Ảnh: THANH HIỀN

Phường Xuân Hòa hiện có 6 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 5 trường THCS và 5 trường THPT với hơn 20.000 học sinh.

Tại buổi gặp, đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, phường Xuân Hòa ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, quyết tâm, những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, ban giám hiệu cùng toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trong chủ động đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, giữ vững vị thế giáo dục chất lượng cao của thành phố; đóng góp thiết thực cho sự phát triển của phường Xuân Hòa.

Đồng chí Trần Văn Nam cũng cho biết, thời gian tới, phường Xuân Hòa sẽ ưu tiên phát triển về cơ sở vật chất cũng như nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thầy cô giáo.

Đồng chí Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, phường Xuân Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

“Để tiếp tục giữ vững vai trò, vị thế của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các trường đẩy mạnh chuyển đổi số; quan tâm công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới trong đội ngũ giáo viên. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng mềm, nâng cao trình độ ngoại ngữ”, Đồng chí Trần Văn Nam đề nghị.

Các thầy cô cùng lãnh đạo Sở GD và ĐT, Đảng ủy, UBND phường Xuân Hòa tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD và ĐT TPHCM cũng lưu ý, nhà trường cũng nên mời các vận động viên, các nghệ nhân, nghệ sĩ tiêu biểu tham gia hướng dẫn học sinh tập luyện thể dục thể thao hoặc dạy một bộ môn nghệ thuật. Điều này giúp cho các em khi ra trường có thể biết chơi ít nhất một môn thể thao và biết ít nhất một môn nghệ thuật.

THANH HIỀN