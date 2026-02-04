Sức sống cơ sở

Phường Tân Định: Đưa âm nhạc truyền thống đến với học sinh tiểu học

SGGPO

Sáng 4-2, với chuyên đề "Em yêu giai điệu quê hương", gần 400 học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định, TPHCM) có cơ hội đắm mình trong các làn điệu dân ca và tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc. 

Chuyên đề "Em yêu giai điệu quê hương" do Trường Tiểu học Trần Khánh Dư tổ chức vào sáng 4-2
Chuyên đề "Em yêu giai điệu quê hương" do Trường Tiểu học Trần Khánh Dư tổ chức vào sáng 4-2

Theo cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, việc thực hiện chuyên đề "Em yêu giai điệu quê hương" nhằm giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu về các loại hình di sản nghệ thuật mà cha ông đã gìn giữ và bảo tồn. Qua đó, gieo vào lòng học sinh tình yêu quê hương đất nước qua từng làn điệu dân ca và càng thêm tự hào giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

z7499107011829_f91e8f3289e70301403b4a8ce15bc13a.jpg
Các em chăm chú xem phần biểu diễn của nghệ sĩ

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, học sinh được giới thiệu hai loại nhạc cụ cổ truyền là đàn thập lục (đàn tranh) và độc huyền cầm (đàn bầu).

Với đàn thập lục, ThS. Mai Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM, giới thiệu về sự tích, các âm sắc cũng như cách gãy đàn.

z7499106794100_376dd8dfecf73c959ddb5806676a95d3.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư chia sẻ hiểu biết về đàn tranh và đàn bầu

Với độc huyền cầm, học sinh được chia sẻ cách tạo ra âm thanh và vì sao có tên gọi là đàn bầu.

z7499106561318_6a1fd5f7a76e78ffd40b4b353214633f.jpg
Đắm chìm trong làn điệu dân ca ngọt ngào

ThS. Mai Thanh Sơn cho rằng, trong bối cảnh xã hội hiện đại, học sinh được tiếp xúc với nhiều phương tiện âm nhạc hiện đại. Do đó, nghệ thuật truyền thống phải chủ động tiếp cận học sinh, tự xây dựng khán giả cho mình. Khi các em hiểu mới chủ động nghe và yêu các loại hình âm nhạc truyền thống.

z7499106551366_fa18a03e1da208190d0839570e0201e6.jpg
Các nghệ sĩ biểu diễn đàn tranh và đàn bầu
Tin liên quan
THU TÂM

Từ khóa

Đàn thập lục Tiểu học Trần Khánh Dư Mai Thanh Sơn Đàn tranh Trần Khánh Dư Đàn bầu Làn điệu Lê Thị Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn