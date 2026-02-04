Phường Tân Định: Đưa âm nhạc truyền thống đến với học sinh tiểu học

Sáng 4-2, với chuyên đề " Em yêu giai điệu quê hương", gần 400 học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định, TPHCM) có cơ hội đắm mình trong các làn điệu dân ca và tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc.

Chuyên đề "Em yêu giai điệu quê hương" do Trường Tiểu học Trần Khánh Dư tổ chức vào sáng 4-2

Theo cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, việc thực hiện chuyên đề "Em yêu giai điệu quê hương" nhằm giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu về các loại hình di sản nghệ thuật mà cha ông đã gìn giữ và bảo tồn. Qua đó, gieo vào lòng học sinh tình yêu quê hương đất nước qua từng làn điệu dân ca và càng thêm tự hào giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Các em chăm chú xem phần biểu diễn của nghệ sĩ

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, học sinh được giới thiệu hai loại nhạc cụ cổ truyền là đàn thập lục (đàn tranh) và độc huyền cầm (đàn bầu).

Với đàn thập lục, ThS. Mai Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM, giới thiệu về sự tích, các âm sắc cũng như cách gãy đàn.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư chia sẻ hiểu biết về đàn tranh và đàn bầu

Với độc huyền cầm, học sinh được chia sẻ cách tạo ra âm thanh và vì sao có tên gọi là đàn bầu.

Đắm chìm trong làn điệu dân ca ngọt ngào

ThS. Mai Thanh Sơn cho rằng, trong bối cảnh xã hội hiện đại, học sinh được tiếp xúc với nhiều phương tiện âm nhạc hiện đại. Do đó, nghệ thuật truyền thống phải chủ động tiếp cận học sinh, tự xây dựng khán giả cho mình. Khi các em hiểu mới chủ động nghe và yêu các loại hình âm nhạc truyền thống.

Các nghệ sĩ biểu diễn đàn tranh và đàn bầu

THU TÂM