Công an TPHCM thăm, chúc tết Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long

Ngày 3-2, đoàn công tác Công an TPHCM do Trung tá Trần Thị Bích Ngọc, Phó Đội trưởng Đội 5 (Phòng PV01), làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác Công an TPHCM đến thăm, chúc tết Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long

Năm 2025, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, xã Hưng Long tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo 138 xã Hưng Long huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được triển khai, nổi bật là mô hình “Tổ Công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân”; tổ chức thành công “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; vận động 100% hộ dân tham gia góp ý Hiến pháp và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo 138 TPHCM và Công an TPHCM đã đánh giá, xếp loại “Xuất sắc” đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Hưng Long năm 2025.

Thay mặt đoàn công tác, Trung tá Trần Thị Bích Ngọc chúc đội ngũ cán bộ Mặt trận xã Hưng Long năm mới an khang, thịnh vượng; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong việc phối hợp xây dựng phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng chí Trương Vĩnh Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công an TPHCM và Phòng PV01; khẳng định Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

THIÊN BÌNH