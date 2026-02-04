Phường Tân Thuận: Sôi nổi giải Futsal mừng Xuân Bính Ngọ

Từ ngày 1 đến 8-2, UBND phường Tân Thuận (TPHCM) tổ chức giải bóng đá futsal chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút 8 đội từ các câu lạc bộ, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phường.

Các đội tranh tài sôi nổi

Theo ông Trần Văn Ly, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận, giải đấu là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng Xuân Bính Ngọ của phường Tân Thuận, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của thể dục thể thao đối với sức khỏe và đời sống.

Với 16 trận tranh tài, giải đấu đã tạo được bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp đầu năm mới. Đây cũng là dịp để các đội bóng giao lưu, học hỏi, lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự

Theo ông Trần Văn Ly, giải đấu diễn ra sôi nổi với sự thi đấu nhiệt tình của các vận động viên và cổ vũ văn minh của khán giả, góp phần tạo nên thành công chung của giải.

NGUYỄN ANH