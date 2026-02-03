Trao hơn 130 phần quà Tết cho người dân khó khăn xã Long Hải

Chương trình “Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản” đã đem không khí xuân ấm áp đến với các hộ nghèo, gia đình khó khăn và học sinh được nhận đỡ đầu tại khu vực biên giới biển xã Long Hải (TPHCM).

Trao quà cho các hộ khó khăn.

Chương trình do Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải tổ chức vào sáng 3-2.

Dịp này, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh trao 60 phần quà (600.000 đồng/phần, gồm quà và tiền mặt) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh được đơn vị nhận đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em đến trường”. Kinh phí thực hiện chương trình được trích từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị và vận động nhà hảo tâm.

Cũng tại chương trình, Ủy ban MTTQ xã Long Hải còn trao 71 phần quà (700.000 đồng/phần) cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

“Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của lực lượng Bộ đội Biên phòng với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, hộ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đây cũng là thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân khu vực biên giới biển đã luôn đồng hành, sát cánh cùng lực lượng biên phòng trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

THÀNH HUY