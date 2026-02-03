Sức sống cơ sở

Tri ân đảng viên lão thành dịp Tết Bính Ngọ 2026

Phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chúc tết, tri ân các đảng viên lão thành cách mạng.

IMG_1931.jpeg

Ngày 3-2, đoàn đại biểu phường Thủ Dầu Một do đồng chí Trần Phong Lưu, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết các đảng viên lão thành cách mạng tiêu biểu trên địa bàn phường.

IMG_1930.jpeg
IMG_1932.jpeg
Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một thăm hỏi, trao quà tết đến đảng viên lão thành

Tại các điểm đến thăm, trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Trần Phong Lưu ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các bậc lão thành cách mạng. Đồng chí bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các đảng viên lão thành; những người con ưu tú của cách mạng, đã dành trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí tin rằng, các bậc lão thành cách mạng với phẩm chất đạo đức cách mạng của mình, luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ soi rọi và học tập.

MINH DUY

Từ khóa

Thủ Dầu Một Tết Bính Ngọ 2026 Trần Phong Lưu phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND phường n thăm chúc tết đảng viên lão thành cách mạng

