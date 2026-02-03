Cán bộ, đảng viên và người dân góp kinh phí xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ngày 3-2, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu đất cạnh Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường (đường Kênh Nước Đen).

Công trình có diện tích 285,4m², tổng kinh phí dự toán gần 2,3 tỷ đồng, từ nguồn đóng góp xã hội hóa của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các cơ quan, đơn vị, tập thể và người dân trong và ngoài phường.

Theo Ban tổ chức, công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa; góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đời sống cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn. Công trình đồng thời góp phần thực hiện Đề án xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa.

VĂN MINH