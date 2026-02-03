Xã Hưng Long (TPHCM) ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Chiều 3-2, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), Đảng bộ các cơ quan Đảng xã Hưng Long ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trụ sở Đảng ủy xã Hưng Long

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được đặt tại trụ sở Đảng ủy xã. Đây không chỉ là nơi trưng bày tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn hướng đến xây dựng môi trường văn hóa Đảng, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.

Công trình được triển khai kết hợp hài hòa giữa gìn giữ giá trị truyền thống và ứng dụng công nghệ số, tăng tính tương tác, lan tỏa hiệu quả trong sinh hoạt Đảng.

THIÊN BÌNH