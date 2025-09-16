Hoàng Dũng và Đen gửi thông điệp ý nghĩa qua "Một ngày nào đó"

Tối 15-9, Hoàng Dũng vừa phát hành ca khúc "Một ngày nào đó", kết hợp cùng Đen. Hoàng Dũng tiết lộ, ý tưởng sáng tác bài hát này đến từ những điều mà Đen chia sẻ với mình.

Hoàng Dũng chỉ mất 2 tuần để viết xong bản demo Một ngày nào đó và gửi cho Đen sáng tác lời rap.

"Tôi mong Một ngày nào đó sẽ trở thành một lời nhắn nhủ tốt đẹp gửi đến tương lai, dành cho những ai đang cảm thấy căng thẳng, áp lực và bận rộn trong cuộc sống thì hãy cứ tin rằng những ngày tươi đẹp và thong thả rồi sẽ đến”, Hoàng Dũng chia sẻ.

Hoàng Dũng và Đen trên sân khấu concert Xoay Tròn tại Hà Nội

Nếu phần điệp khúc “Một ngày nào đó rồi mình lại đi với nhau” tựa như một lời hẹn ước, một niềm tin vững vàng vào tương lai tươi sáng thì phần rap vỗ về người nghe một cách chân thành và ấm áp: “Chúng ta đều được cấu thành bởi thật nhiều các nguyên tố. Và hiện tại là kết quả của hằng hà sa số những nguyên nhân. Thế nên mỗi quyết định, mỗi bước chân, đều tạo ra vô vàn những biến số. Đã phải học đủ thứ ở trong đời, giờ phải học cả cách để yên tâm”.

Lần đầu tiên kết hợp, Hoàng Dũng và Đen đã chứng minh độ ăn ý trong một ca khúc mang màu sắc hoài niệm, thơ mộng, nhẹ nhàng mà thấm đẫm suy ngẫm.

MV Một ngày nào đó ghi lại những khoảnh khắc Hoàng Dũng và Đen trình diễn ca khúc trên sân khấu concert Xoay Tròn, và có cả những thước phim được quay bởi chính Đen và Hoàng Dũng. Đặc biệt, MV có sự góp mặt của rất nhiều khán giả.

Sau concert Xoay Tròn, Hoàng Dũng cảm thấy hạnh phúc, thoải mái vì dám bước ra khỏi vùng an toàn, để mang đến nhiều điều mới cho khán giả

THU HƯƠNG