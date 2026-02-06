Văn hóa - Giải trí

Triển lãm thành phố mùa xuân: Không gian đối thoại truyền thống và đương đại

SGGPO

Chiều 6-2, Hội Mỹ thuật TPHCM phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM tổ chức khai mạc triển lãm mừng xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Thành phố mùa xuân”.

IMG_2739.JPG
Hội Mỹ thuật TPHCM phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM khai mạc triển lãm với chủ đề “Thành phố mùa xuân”

Triển lãm là dịp gặp gỡ đầu năm của giới nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật, đồng thời mở ra không gian đối thoại giữa truyền thống văn hóa và những chuyển động thẩm mỹ của thời đại.

IMG_2740.JPG
IMG_2737.JPG
IMG_2734.JPG
Không gian triển lãm

Sự kiện giới thiệu 206 tác phẩm của 180 tác giả gồm hội họa, điêu khắc được tuyển chọn, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng các gương mặt trẻ đang được chú ý tại TPHCM.

Thông qua đa dạng chất liệu và ngôn ngữ tạo hình, nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh vẻ đẹp đời sống mà còn gửi gắm những suy tư mang chiều sâu tinh thần. Hình ảnh linh vật ngựa – biểu tượng của sức mạnh, bền bỉ và khát vọng tự do - trở thành ẩn dụ cho con người hôm nay giữa những biến động của xã hội hiện đại.

Bên cạnh hình tượng linh vật con ngựa được chọn làm trục biểu đạt xuyên suốt triển lãm, các tác phẩm trưng bày còn mở rộng cảm hứng về tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam trong dòng chảy lịch sử - văn hóa không ngừng vận động.

IMG_2732.JPG

Trong nhịp sống nhiều áp lực, triển lãm được nhìn nhận như một không gian lắng đọng, góp phần cân bằng đời sống tinh thần.

THIÊN BÌNH

Từ khóa

Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM Hội Mỹ thuật TPHCM Biểu đạt Linh vật Mùa xuân Ngựa Triển lãm Ẩn dụ Triển Hội họa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn