Triển lãm thành phố mùa xuân: Không gian đối thoại truyền thống và đương đại

Hội Mỹ thuật TPHCM phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM khai mạc triển lãm với chủ đề “Thành phố mùa xuân”

Triển lãm là dịp gặp gỡ đầu năm của giới nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật, đồng thời mở ra không gian đối thoại giữa truyền thống văn hóa và những chuyển động thẩm mỹ của thời đại.

Không gian triển lãm

Sự kiện giới thiệu 206 tác phẩm của 180 tác giả gồm hội họa, điêu khắc được tuyển chọn, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng các gương mặt trẻ đang được chú ý tại TPHCM.

Thông qua đa dạng chất liệu và ngôn ngữ tạo hình, nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh vẻ đẹp đời sống mà còn gửi gắm những suy tư mang chiều sâu tinh thần. Hình ảnh linh vật ngựa – biểu tượng của sức mạnh, bền bỉ và khát vọng tự do - trở thành ẩn dụ cho con người hôm nay giữa những biến động của xã hội hiện đại.

Bên cạnh hình tượng linh vật con ngựa được chọn làm trục biểu đạt xuyên suốt triển lãm, các tác phẩm trưng bày còn mở rộng cảm hứng về tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam trong dòng chảy lịch sử - văn hóa không ngừng vận động.

Trong nhịp sống nhiều áp lực, triển lãm được nhìn nhận như một không gian lắng đọng, góp phần cân bằng đời sống tinh thần.

THIÊN BÌNH