Văn hóa - Giải trí

Hoàng mai Huế lỗi hẹn Tết Bính Ngọ

SGGPO

Gần 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng mai vàng ở Huế đồng loạt trổ bông khiến người làm vườn gặp nhiều khó khăn.

Clip: Hoàng mai vội nở, lỗi hẹn Tết Bính Ngọ

Hoàng mai được vương triều nhà Nguyễn khẳng định một cách chính danh khi vua Minh Mạng cho khắc trên Cửu đỉnh, là một trong 153 hình ảnh tiêu biểu mang tính biểu tượng của Việt Nam lúc bấy giờ.

Hoàng mai nở hoa màu vàng tươi năm cánh, dáng thanh thoát, hơi ưỡn mình về phía mặt trời, được trồng từ rất lâu ở cung đình, phủ đệ, dinh thự, sân đình, cửa chùa, sân nhà... khắp xứ Huế.

z7469296094171_0a37d4b5a6f59f549b985e8a2682449c.jpg
z7469296162147_e80c5b1d274fbd062b776dab31241c16.jpg
z7469296078317_ba37d66f7397647b89d88406cdf20c9b.jpg
z7469307878271_dde1f928d6204c965b3863a169fad484.jpg
Hoàng mai vội nở, lỗi hẹn Tết Bính Ngọ ở Huế

Với người Huế, hoàng mai không chỉ là loài hoa trang trí ngày tết mà còn là biểu tượng văn hóa gắn bó lâu đời với vùng đất kinh kỳ. Khi những cánh hoàng mai bung nở trước Đại nội, đó là lúc mùa Xuân thực sự gõ cửa.

Từ đầu tháng Chạp, hơn 150 gốc hoàng mai cổ thụ trồng trước Đại nội Huế đồng loạt bung nở do nắng nóng kéo dài sau các đợt lũ chồng lũ.

Hàng năm, vào tháng 11 âm lịch, nhân viên Trung tâm Công viên cây xanh Huế thường nhặt lá cây để tập trung dinh dưỡng cho hoa đúng dịp tết. Tuy nhiên, năm nay hoàng mai nở sớm nên không cần nhặt lá để giảm nhịp độ ra hoa.

z7469307927139_9df6f8520a38d5daa7bcc00f07733c8d.jpg
z7469307888383_1afd18aeeb86a5600b168e6c3020e2af.jpg
z7469307894103_2bdcb55a430f20939e3aa8c9e0267618.jpg
z7469307913808_9941607b8043ff0ba17ffb1403f1f117.jpg
z7469307934160_b00af84e619c646af478bd0241c7002a.jpg
Hoàng mai trồng trước Đại nội Huế nở rộ "mê hoặc" du khách

Sắc hoàng mai vàng rực dần phủ lên không gian trước Đại nội Huế, nổi bật giữa tường thành rêu phong cổ kính, khiến du khách vô cùng thích thú, tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, cũng có người tiếc nuối vì loài hoa này lỡ hẹn Tết Bính Ngọ.

Còn đối với người trồng hoàng mai phục vụ Tết Nguyên đán ở Huế, thật sự không giấu được sự lo lắng khi nhiều gốc mai đã nở sớm dù được chăm sóc kỹ. Theo các nghệ nhân trồng mai lâu năm, năm nay có một tháng nhuận cộng với thời tiết mùa đông ít lạnh, nắng nhiều dẫn đến tình trạng hoa mai ở Huế nở sớm. Xót của, nhiều người làm vườn tìm mọi cách để “hãm” mai, như đưa vào bóng râm, dùng thuốc hãm ra hoa… nhưng không mấy hiệu quả.

z7469307871258_652f72b7765b62996b01771a9a369c03.jpg
z7469307919134_2a8459500e615d32fc541699a98cab03.jpg
z7469295889577_a19bfa40d321907104eeed05ef8c003a.jpg
z7469307882742_7330e5792a4c1b6a4da21dacefe719b4.jpg
z7469307888383_1afd18aeeb86a5600b168e6c3020e2af.jpg
z7469295981037_93a6459d2eeb493bf8748fa4d8f4b600.jpg
Hoàng mai Huế dù trồng chậu hay vườn đều có giá trị kinh tế cao. Những cây mai từ 30 - 60 tuổi có giá trị dao động từ 100 đến vài trăm triệu đồng/cây. Có những gốc mai tuổi đời cả trăm năm được rao bán với giá vài tỷ đồng.

Năm nay giá hoàng mai Huế sẽ có khả năng cao hơn mọi năm bởi rất ít cây nở đúng dịp tết.

VĂN THẮNG - ĐÌNH HOÀNG

Từ khóa

Bính Ngọ Đại Nội Huế Phủ đệ Cửu đỉnh Tháng nhuận Hoàng Mai Đại Nội Lỗi hẹn Chính danh Vàng tươi nở sớm mai cổ thụ

