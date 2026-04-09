Học sinh đổ xô đăng ký thi thử lớp 10

Trong hai tuần qua, các kỳ thi thử tuyển sinh lớp 10 được các trung tâm luyện thi liên tục tổ chức. Do tính chất căng thẳng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập hàng năm với tỷ lệ chỉ có 70% học sinh trúng tuyển, nhiều gia đình sẵn sàng chi nhiều tiền cho con tham gia các kỳ thi thử.

Học sinh tham gia kỳ thi thử tuyển sinh lớp 10 đợt 1 do Trung tâm Phát triển năng lực người học (phường An Đông, TPHCM) tổ chức trong hai ngày 28 và 29-3

“Thử lửa” trước kỳ thi thật

Trong hai ngày 28 và 29-3 vừa qua, kỳ thi thử tuyển sinh lớp 10 đợt 1 do Trung tâm Phát triển năng lực người học (phường An Đông, TPHCM) tổ chức thu hút hàng ngàn học sinh lớp 9 đang theo học tại các trường THCS trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận tham dự. Kỳ thi thử được xây dựng với các môn thi, cấu trúc đề thi, thời gian làm bài thi bám sát định hướng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học quốc gia TPHCM).

Chị Trần Thị Chung (phụ huynh có con học lớp 9 tại phường Bình Dương, TPHCM), cho biết, gia đình đăng ký cho con tham gia kỳ thi thử nhằm giúp con có cơ hội trải nghiệm trước kỳ thi thật. Dù khoảng cách đi lại từ nhà đến điểm thi Trường Phổ thông Năng khiếu khá xa nhưng gia đình thấy cần thiết.

Chi phí của mỗi môn thi là 150.000 đồng/môn, tính tổng 3 môn thi thì lệ phí là 150.000 đồng. Sau đợt 1, phụ huynh tiếp tục cho con thi thử lần 2 vào các ngày 1, 2 và 3-5-2026.

Tương tự, trong hai ngày 11 và 12-4 tới đây, Trung tâm luyện thi Điểm 10+ (phường Thông Tây Hội, TPHCM) tổ chức đợt thi thử tuyển sinh lớp 10 lần 2 với ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh.

Đại diện trung tâm cho biết, việc tổ chức nhiều đợt thi thử giúp học sinh so sánh kết quả giữa các lần thi để điều chỉnh kế hoạch ôn tập.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, tháng 4 là cao điểm các trung tâm luyện thi tổ chức các kỳ thi thử cho học sinh. Lệ phí thi thử dao động từ 30.000 - 150.000 đồng/môn thi. Học sinh có thể đăng ký tham gia nhiều lần thi thử và chọn một hoặc nhiều môn thi theo nhu cầu.

Phân bổ thời gian ôn tập hợp lý

Thầy Võ Kim Bảo, Tổ trưởng Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM) cho biết, việc tham gia các kỳ thi thử là cần thiết giúp học sinh không bỡ ngỡ với cấu trúc đề thi, dạng đề thi của tuyển sinh lớp 10, đồng thời rút kinh nghiệm cho bản thân về phân bổ thời gian làm bài, đánh giá năng lực thực tế sau quá trình học tập.

Tuy nhiên, việc thi thử quá nhiều là không cần thiết bởi kết quả thi thử chỉ có tính chất tương đối. “Độ khó, độ bao phủ kiến thức, tính mở của đề thi thực tế và đề thi thử có chênh lệch. Thời điểm hiện tại, học sinh lớp 9 tham gia các kỳ thi thử khi việc ôn tập kiến thức chưa hoàn tất. Đơn cử, đối với môn Ngữ văn, khi bước vào kỳ thi chính thức, các em không chỉ cần ôn tập kiến thức lớp 9 mà cần có thời gian hệ thống kiến thức đã học ở các lớp dưới, đặc biệt là lớp 8. Các kỳ thi thử được tổ chức trước hoặc ngay sau khi học sinh kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 9 nên kết quả thi thử chưa phản ánh hết thực lực của học sinh do chưa có thời gian ôn tập toàn diện, từ đó dẫn đến lựa chọn sai khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10”, thầy Kim Bảo nêu ý kiến.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc khẳng định, việc tham gia một kỳ thi tuyển sinh với tỷ lệ chọi nhất định chắc chắn đi kèm áp lực. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố rất sớm các môn thi, cấu trúc đề thi để các trường THCS và phụ huynh, học sinh có chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Vì vậy, học sinh cần giữ sự tự tin, tập trung ôn tập các nội dung kiến thức đã được công bố, phân bổ thời gian ôn tập và nghỉ ngơi hợp lý để có kết quả thi tốt nhất.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6-2026 với ba môn thi gồm: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Ngoài 3 nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 thường của các trường THPT công lập, học sinh có thể đăng ký thêm 2 nguyện vọng đối với lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng đối với lớp 10 tích hợp.

