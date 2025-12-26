Học sinh "vui hết nấc" khi xem biểu diễn múa rối cạn

Chiều 26-12, tại Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định, TPHCM), hơn 400 học sinh ở năm khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 đã khép lại "ngày thứ 6 hạnh phúc" bằng chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp múa rối và xiếc.

Cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, cho biết, chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp múa rối và xiếc nằm trong chuỗi hoạt động đưa di sản văn hóa nghệ thuật vào trường học.

"Nhằm giáo dục học sinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, qua đó nhắc nhớ về cội nguồn, giúp các em biết bảo tồn và phát huy loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, chương trình biểu diễn nhằm giới thiệu, lan tỏa sự yêu thích, từ đó giúp học sinh chủ động tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc", cô Thu Hằng bày tỏ.

Các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật múa rối chân tại sân trường

Nghệ sĩ múa rối Trần Được, Phó Trưởng đoàn Rối Rồng Phương Nam (thuộc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM), cho hay, sau khi xem chương trình biểu diễn tại sân trường, học sinh sẽ tiếp tục có cơ hội tìm hiểu về nguồn gốc, lịch sử hình thành của nghệ thuật múa rối dây.

Học sinh được trực tiếp xem nghệ sĩ điều khiển rối dây

Đặc biệt, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp hướng dẫn học sinh về cấu tạo bộ máy con rối, cách tháo lắp dây điều khiển và sân khấu rối, cũng như biểu diễn mẫu một số động tác và kỹ thuật cơ bản của các con rối cho học sinh thực hành và trải nghiệm.

Tiếng hò reo vang cả sân trường thể hiện sự yêu thích của học sinh

Dự kiến, sau khi kết thúc chương trình học kỳ 1, học sinh được tham gia các buổi hướng dẫn điều khiển rối dây tại lớp học. Chương trình hoàn toàn miễn phí và được tổ chức vào các buổi chiều.

Nguyễn Ngọc Thảo Anh, học sinh lớp 4/2, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên con được xem múa rối dây. Con thấy để điều khiển những con rối dây thì nghệ sĩ phải tập luyện trong nhiều tháng để có kỹ thuật tay khéo léo, điêu luyện".

Còn với Mã Phúc Khánh Lộc, học sinh lớp 3/1, thứ 6 hàng tuần là "ngày học hạnh phúc" vì học sinh được mặc đồng phục theo màu sắc riêng ở từng khối lớp.

Học sinh biểu cảm đáng yêu khi xem các tiết mục biểu diễn múa rối

Chương trình biểu diễn múa rối - xiếc giúp "ngày thứ 6 hạnh phúc" của học sinh trở nên trọn vẹn

THU TÂM