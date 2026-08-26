Hội Cựu Thanh niên xung phong tiếp tục chăm lo đời sống hội viên, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử

Sáng 26-8, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên xung phong lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc phiên trọng thể tại Hà Nội, với hơn 400 đại biểu đại diện cho hơn 400.000 hội viên trên cả nước tham dự.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên xung phong lần thứ V, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo chính trị do ông Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong khóa IV trình bày, nhiệm kỳ 2026-2031, hội xác định mục tiêu phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giáo dục thế hệ trẻ.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ thanh niên xung phong đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hội tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống; làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp giải quyết chế độ, chính sách cho các trường hợp còn khó khăn về hồ sơ, giấy tờ.

Hội cũng cần chăm lo tốt hơn đời sống hội viên, đẩy mạnh các phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi - Vì nghĩa tình đồng đội”; tăng cường chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên, ứng dụng nền tảng số để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cũng đề nghị hội phát huy vai trò thành viên MTTQ Việt Nam, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử ông Thân Đức Nam làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong nhiệm kỳ 2026-2031.

MINH DUY