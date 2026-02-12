Xã hội

2 người tử vong trong vụ cháy căn hộ tầng 16 ở phường Nam Nha Trang

SGGPO

Tối 12-2, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vụ hỏa hoạn tại chung cư PH (phường Nam Nha Trang) khiến 2 người tử vong, gồm 1 nam và 1 nữ.

Khói ngùn ngụt bốc ra từ khu vực ban công căn hộ. Video: HIẾU GIANG

Thông tin ban đầu, thi thể 2 người được phát hiện ở khu vực phòng ngủ. Nhiều đồ đạc trong căn hộ bị thiêu rụi. Danh tính nạn nhân chưa được công bố.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 12-2, đám cháy bùng phát từ căn hộ rộng hơn 50m2 trên tầng 16, cột khói đen phun ra từ ban công, cửa sổ phòng ngủ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Khánh Hòa điều động 36 chiến sĩ, 2 xe thang và 3 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Một nhóm chiến sĩ chữa cháy đã tiếp cận tòa nhà, dùng vòi rồng xịt vào vách tường của chung cư để dập lửa.

6-2.jpg
Hiện trường đám cháy. Ảnh: HIẾU GIANG

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đám cháy bùng phát khiến khói đen cuồn cuộn bay ra từ căn hộ. Nhiều cư dân vội vàng theo thang bộ thoát ra ngoài.

3087926800402288452.jpg
Bên trong căn hộ bị cháy. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Chị Ngô Thị Linh (33 tuổi, cư dân chung cư PH) cho biết, khi cả gia đình đang ở trong căn hộ thì ngửi thấy mùi khét nồng nặc. Ra ban công kiểm tra, chị phát hiện căn hộ ở tầng 16 bị cháy nên lập tức sơ tán và hô hoán mọi người xung quanh.

Đến khoảng 17 giờ hơn, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng làm rõ.

4-2.jpg
Người dân khu chung cư di tản xuống đường. Ảnh: HIẾU GIANG

Chung cư PH có quy mô 3 tòa tháp cao 26 tầng nổi và 1 tầng hầm, giáp 4 mặt tiền ở phường Nam Nha Trang, cung cấp khoảng 1.400 căn hộ.

HIẾU GIANG

