Hai học sinh tử vong khi tắm sông Đakrông

Chiều 12-2, lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

Thi thể 2 học sinh đuối nước trên sông Đakrông

Sáng cùng ngày, em H.M.T. và H.V.Đ.D., học chung lớp 3B Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mò Ó (cùng sinh năm 2017, đều thuộc gia đình đồng bào dân tộc Vân Kiều, hoàn cảnh khó khăn, trú thôn Đồng Đờng, xã Hướng Hiệp) cùng nhóm bạn xuống sông Đakrông, đoạn qua thôn Đồng Đờng để tắm.

Trong lúc tắm sông, không may, T. và Đ. bị đuối nước. Nhóm bạn đi cùng đã hô hoán, báo tin cho người lớn. Tuy nhiên, khi người dân đến nơi, T. và Đ. đã bị chìm mất tích.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút, thi thể 2 học sinh đuối nước được phát hiện trên sông Đakrông, thuộc địa phận thôn Đồng Đờng.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, cùng người dân triển khai tìm kiếm nạn nhân, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các em.

VĂN THẮNG